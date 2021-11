Chefin der Usedomer Laufmützen: Deshalb laufen wir für todkranke Kinder

Zinnowitz

„Laufen macht mich glücklich“, sagt Christina Kämmerer: „Wenn ich den Sand unter meinen Füßen spüre, die Ostsee sehe und die frische Luft einatme, dann ist das einfach etwas ganz Besonderes“, schwärmt die Zinnowitzerin – die von sich behaupten darf, dass sie auch schon viele andere Menschen durch Laufen glücklich gemacht hat.

Vor sieben Jahren gründete Christina Kämmerer die Usedomer Laufmützen. Seitdem hat die Buchhalterin, die im Hotel „Das Ahlbeck“ arbeitet, mit Partnern schon 90 Lauf-Events auf der Insel und dem nahen Festland gestemmt. Viele Teilnehmer fanden so den Spaß am Sport und veränderten sogar ihr Leben, weil sie durch das Training viel Gewicht abnahmen oder nun noch gesünder leben.

OZ erstmals als Partner dabei

An diesem Sonntag (siehe Kasten) steht für die Laufmützen nun der Lauf zum 1. Advent an, bei dem erstmals die OSTSEE-ZEITUNG als Unterstützer auftritt. Es könnte ein besonderer Nachmittag werden im Hinblick auf die gemeinnützige Sache, die die Laufmützen antreibt: den mobilen Kinderhospizdienst „Leuchtturm“ zu unterstützen, der sich in ganz Vorpommern um todkranke Kinder und ihre Angehörigen kümmert – mit dem großen Ziel, irgendwann ein stationäres Hospiz zu bauen.

„Dafür sammeln wir seit Beginn Geld. Inzwischen sind 97 000 Euro zusammengekommen“, berichtet Christina Kämmerer. Bei einer sehr hohen Teilnehmerzahl am Sonntag könnte also die magische Grenze von 100 000 Euro Spendensumme geknackt werden: „Das wäre natürlich ein tolles Zeichen für alle Beteiligten zum Start der Weihnachtszeit“, sagt die Initiatorin. Allerdings müssten – sollte das schon beim OZ-Lauf klappen – wohl gut 100 Teilnehmer nach Neu Pudagla kommen, meint die 48-Jährige.

Schöne Runde um den Wocknin-See Für den OZ-Lauf am Sonntag, 28. November, bereiten die Laufmützen eine schöne Strecke vom Forstamt Neu Pudagla nach Ückeritz um den Wocknin-See und zurück vor. Start ist um 15 Uhr am Forstamt. Die Strecke für Läufer ist 8,7 Kilometer lang, die für Walker 5,2 Kilometer, beide werden gut ausgeschildert sein. Für alle Teilnehmer gibt es Erfrischungsgetränke und eine von OZ-Redakteur Hannes Ewert zubereitete Soljanka. Die Laufrunde um den Wocknin-See gehört auch zu den 16 Lieblings-Laufrouten der Laufmützen, die sie in ihrem Buch „Lauflust Usedom“ vorstellen. Dort empfehlen sie zum Beispiel auch Strecken wie den „Gnitz-Trail“, das „Wolgastsee-Herz“ rund um Korswandt, die Schlossinsel Wolgast oder den Pilgerweg Lassan-Pulow. Von den 1500 Exemplaren des in diesem Sommer veröffentlichten Buches sind bereits die Hälfte verkauft. Das letzte große Event der Initiative für dieses Jahr soll am 26. Dezember der schon traditionelle Weihnachtsmützenlauf sein. Er beginnt am 2. Weihnachtstag um 14 Uhr an der Seebrücke in Ahlbeck. Von dort geht es am Strand nach Swinemünde und über die Europapromenade zurück zum Ausgangspunkt. Die Organisatoren erwarten für den Lauf bis zu 300 Starter – sollten ihnen drohende Corona-Beschränkungen keinen Strich durch die Rechnung machen.

Denn: Das Geld für die gute Sache stammt zumeist aus freiwilligen Startgeldern, die die Läufer bezahlen und deren Höhe sie selbst bestimmen. „Dafür bekommen sie vor Ort ein Essen, ein Getränk, die von uns abgemessenen Strecken und natürlich das gemeinschaftliche Erlebnis“, erläutert die Laufmützen-Chefin.

Gemeinsam stark: Die Usedomer Laufmützen mit ihrer Chefin Christina Kämmerer (r.) haben seit Gründung 2014 schon 90 Läufe auf der Insel und dem umliegenden Festland organisiert. Quelle: Matthias Gründling

Christina Kämmerer spielte bis zu ihrem 28. Lebensjahr vorwiegend Tennis. 2001 fing sie aber mit dem Laufsport an, den sie inzwischen leidenschaftlich betreibt. In diesem Jahr lief sie bereits 2400 Kilometer, in einer durchschnittlichen Woche legt sie 40 Kilometer zurück.

Idee kam beim Usedom-Marathon

Auf die Idee, die Laufmützen zu gründen, kam Christina Kämmerer während des Usedom-Marathons im September 2014. Dort nahm sie die 21,1-Kilometer-Distanz mit dem Inhaber der Seetel-Hotelgruppe, Rolf Seelige-Steinhoff und dem damaligen Personal Trainer der Kette, Andreas Stübs, in Angriff. „Wir haben darüber diskutiert, dass wir ein Angebot für junge, sportliche Leute auf der Insel brauchen. Und waren uns dann schnell einig, dass wir dafür die Laufmützen gründen wollen“, erinnert sich Christina Kämmerer.

Dass die Aktion dann mit dem Spendenzweck für den Kinderhospizdienst „aufgeladen“ wurde, ergab sich ein paar Wochen später – zum ersten Weihnachtsmützenlauf der Gruppe an der Ahlbecker Seebrücke. „Wir suchten damals nach einer guten Sache, hinter der sich alle versammeln können. Und weil ich während meiner beruflichen Jahre in Hamburg das dortige Kinderhospiz ,Sternenbrücke‘ kennengelernt hatte, fiel die Wahl letztlich auf unseren mobilen Kinderhospizdienst ,Leuchtturm‘ in Greifswald“, berichtet Christina Kämmerer.

Christina Kämmerer mit dem Laufbuch der Laufmützen, in dem 16 wunderschöne Laufstrecken in der Region vorgestellt werden. Die Hälfte der 1500 Exemplare starken Auflage ist bereits verkauft. Die Erlöse kommen komplett dem Kinderhospizdienst „Leuchtturm“ mit Sitz in Greifswald zugute. Quelle: Matthias Gründling

Hohe Spendensummen sind bereits an den Förderverein, der die Arbeit koordiniert, geflossen. Aktuell kümmert sich der mobile Dienst um 17 Familien in ganz Vorpommern und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Die betroffenen Familien werden besucht, die ehrenamtlichen Mitarbeiter kümmern sich um die kranken Kinder selbst und stark auch um ihre Angehörigen. Das große Ziel des Fördervereins, deren Botschafterin Christina Kämmerer ist, bleibt aber ein stationäres Hospiz, in dem die Familien mit den todkranken Kindern ihre letzte gemeinsame Zeit so stressfrei und gut betreut wie möglich verbringen können.

Für dieses Projekt wird bereits ein großer Teil der Laufmützen-Spenden gespart. „Aber es ist ein dickes Brett, das wir da bohren müssen“, sagt die Laufmützen-Chefin. Bislang hat der Förderverein kein geeignetes Grundstück, um das Hospiz zu bauen. Pläne, das Vorhaben auf dem Grundstück der alten Polizei-Villa in Heringsdorf zu verwirklichen, scheiterten vorerst.

Weidehof in Wolgast könnte Option für Grundstück werden

Nun sucht der Verein zwischen Greifswald und Stralsund. Eine neue Option für ein geeignetes Areal könnte der Weidehof in Wolgast werden – ein Gebiet nahe des städtischen Tierparks, das Bürgermeister Stefan Weigler entwickeln will. Auch die Frage der kompletten Finanzierung und wer das Haus betreiben soll, gilt es noch zu klären. Allein der Bau würde mehrere Millionen Euro kosten. Die Laufmützen-Spenden könnten einen Teil abdecken, aber auch öffentliche Fördergelder und weitere Unterstützer (auch die Toni-Kroos-Stiftung ist dafür im Gespräch) würden dringend benötigt.

„Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, das noch kein stationäres Kinderhospiz hat. Es soll ein schöner, friedlicher Ort für Menschen aus dem Nordosten, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands werden“, betont Christina Kämmerer. „Der Weg dahin ist noch weit“, sagt sie: „Aber wir bleiben dran.“ Schon an diesem Sonntag wieder in Neu Pudagla. Die sportliche Zinnowitzerin hofft dann auf viele (glückliche) Läufer.

Voller Einsatz für die Laufmützen: Christina Kämmerer demonstriert ihre Beweglichkeit. Quelle: Matthias Gründling

