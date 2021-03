Greifswald

Hat Mecklenburg-Vorpommern bald ein weiteres börsennotiertes Unternehmen? Die Zeichen jedenfalls sehen ganz danach aus, dass das mittelständische Pharmaunternehmen Cheplapharm Arzneimittel GmbH aus der Hansestadt Greifswald im Herbst den Gang an die Börse wagt. Es wäre nach dem immensen Wachstum des Unternehmens in den zurückliegenden Jahren der einzig logische Schritt, um kontinuierlich weiter zu wachsen, sagen Insider.

Wenn Cheplapharm den Schritt wagt, könnte es einer der größten Börsengänge in diesem Jahr in Europa werden. Die Rede ist dabei von acht bis neun Milliarden Euro, mit denen das Unternehmen bewertet werden könnte. Mit so einer riesigen Bewertung ist nicht nur kein anderes ostdeutsches, sondern auch kaum ein anderes deutsches Unternehmen je an der Börse eingestiegen. Cheplapharm würde mit dieser Bewertung unter die Top 10 der größten Börsengänge seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland fallen.

Der letzte Börsengang aus MV stammt mit der Rostocker Firma Centogene aus dem Jahr 2019. Das Unternehmen wurde damals mit 250 Millionen Euro notiert. Weitere börsennotierte Unternehmen aus MV sind HanseYachts aus Greifswald und Nordex aus Rostock.

Kein Kommentar aus der Chefetage

Sebastian Braun, Geschäftsführender Gesellschafter Cheplapharm Quelle: HGW

Börseninsider und Kenner des Unternehmens berichten von angeblichen Gesprächen, die Cheplapharm mit Beratern über die Notierung führe. Von Cheplapharm selbst ist keinerlei Stellungnahme zum möglichen Gang an die Börse zu erhalten. Der sonst bei Gesprächen zur Entwicklung der Firma so offene Geschäftsführer Sebastian Braun, der Cheplapharm als Familienunternehmen gemeinsam mit seiner Schwester Dr. Bianca Juha leitet, teilt nur schmallippig mit, dass man ergebnisoffen in alle Richtungen prüfe, um das weitere Wachstum durch Fremdkapitalinstrumente zu stützen. Spekulationen und Gerüchte wolle er aber grundsätzlich nicht kommentieren.

Rechte für 1500 Medikamente

Fakt ist: Cheplapharm hat in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch starkes Wachstum und international ausgerichtete Buy-And-Build Strategie auf dem sehr dynamischen Pharma-Markt überzeugt. Zum Portfolio gehören die Rechte an etwa 100 verschiedenen Medikamenten. Sie werden unter anderem in den Bereichen Onkologie, Geriatrie, Gynäkologie, Dermatologie und Kardiologie, bei Knochen- und Atemwegserkrankungen, bei Schlafstörungen und vielen anderen lebenswichtigen Bereichen in mehr als 100 Ländern der Welt Patienten verabreicht. Die Mitarbeiterzahl ist mittlerweile auf über 450 gestiegen. Der Umsatz hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast verzehnfacht – die Greifswalder gehören somit zu den wachstumsstärksten Pharma-Unternehmen in Europa.

In den vergangenen 15 Jahren wurden Investitionen – darauf sind die Brauns als Unternehmer besonders stolz – ohne jegliche Fördermittel oder Subventionen getätigt. Für besondere Leistungen erhielt die Greifswalder Firma 2019 und 2020 den „Axia Best Managed Companies Award“ und gilt damit als eines der bestgeführten Unternehmen Deutschlands.

In diesem Jahr, so Sebastian Braun im Dezember in einem OZ-Interview, soll der Umsatz von Cheplapharm bei einer Milliarde Euro liegen. „Das war als Unternehmer immer mein ganz großes Ziel“, sagte er. Um weiter erfolgreich mithalten zu können und als Global Player zu gelten, wäre die Börsennotierung daher nur folgerichtig.

Beginn in ehemaliger Fensterfirma

Denn Sebastian Braun und seine Schwester haben mit ihrer Mannschaft schon immer ein glückliches Händchen bewiesen: Wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown im März vergangenen Jahres hat Cheplapharm erstmals eine Hochzinsanleihe am internationalen Bondmarkt platziert, was dem Unternehmen 500 Millionen Euro frisches Kapital bescherte. Mit diesem Geld wurden die Lizenzen für weitere 25 Markenprodukte im Wert von insgesamt einer Milliarde Euro erworben.

Eine Summe, an die Sebastian Braun vor nunmehr 23 Jahren garantiert nicht gedacht hat, als er im Jahr 1998 ganz klein angefangen hat: In einem ehemaligen Fensterbetrieb in Mesekenhagen bei Greifswald startete er damals mit drei Mitarbeitern. Das werde nie was – MV und die Pharmaindustrie passe nicht zusammen, prophezeiten damals Beobachter. Sie verstummten alsbald, denn Jahr für Jahr wuchs Cheplapharm beharrlich. Die Geschichte erinnert ein wenig an Apple-Gründer Steve Jobs, der in einer Garage sein Welt-Imperium begründete.

Anleger warten schon

Cheplapharm ist darauf spezialisiert, etablierte Pharma-Produkte am Ende ihrer Reifephase zu erwerben. Sebastian Braun erklärt das so: „Wenn wir die Rechte für Herstellung und Vertrieb von namhaften großen Pharmaunternehmen wie La Roche aus der Schweiz oder Takeda in Japan übernehmen, sorgen wir nicht nur dafür, sie am Markt zu halten. Wir entwickeln sie weiter, damit der Nutzen für den Patienten noch größer wird.“

Am Ende einer Reifephase steht immer ein neuer Schritt, sagt Braun. Dieser Schritt könnte der Börsengang sein. Mit der Ausgabe von Aktien kommt neues Geld ins Unternehmen, ohne dass es sich selbst weiter verschulden muss. Auch deshalb ist die Börsennotierung von Cheplapharm wahrscheinlich. Platzen könnte der große Deal nur, wenn in den kommenden Monaten der Pharmamarkt in ein tiefes Tal fallen und keine neuen Umsätze generieren würde. Das steht nicht zu befürchten. Schon gar nicht in Corona-Zeiten.

Und daher lauern Anleger nicht nur in MV auf die bestätigende Nachricht: Cheplapharm geht an die Börse. Das zweite Halbjahr 2021 wird zeigen, ob sich das Warten gelohnt hat.

Von Cornelia Meerkatz