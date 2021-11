Cheplapharm ist der Vorreiter: Großspende für die OZ-Weihnachtsaktion

Wolgast/Greifswald

Mit einer tollen Großspende startet die diesjährige OZ-Weihnachtsaktion, bei der Kinder und Jugendliche des Wolgaster Jugendhauses den Konzertpavillon in den Anlagen auf Vordermann bringen wollen. 6040 Euro haben sie bereits in mühevoller Kleinarbeit zusammengesammelt und etliche Arbeitseinsätze durchgeführt. Doch es braucht weitere Spenden. Und: Als Dankeschön für das Engagement der jungen Leute sollen dem Jugendhaus „Peenebunker“ und weiteren Jugendklubs der Region Wünsche erfüllt werden.

Sebastian Braun, Chef des weltweit agierenden erfolgreichen Pharmaunternehmens aus Greifswald, hat vom Projekt der Jugendlichen über die OZ erfahren. Am Sonntagvormittag meldete er sich mit einer großartigen Nachricht: „Ich finde es ganz toll, dass sich die Jugendlichen so für ein nachhaltiges Projekt einsetzen. Das Vorhaben ist ja mehr als ein Umweltprojekt, denn es dient auch der Gemeinschaft und dem Tourismus. Das imponiert nicht nur mir, sondern unserer gesamten Chefetage. Deshalb unterstützen wir das Vorhaben sehr gern und stellen dafür 3000 Euro zur Verfügung“, sagt ein sichtlich beeindruckter Firmenchef.

Verlässliche Unterstützer seit über 20 Jahren

Cheplapharm gehört seit über 20 Jahren zu den verlässlichen Unterstützern der OZ-Weihnachtsaktion, die stets mit einer großen Spende zur Stelle waren. Dass es in diesem Jahr sagenhafte 3000 Euro sind, hat nicht nur mit dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und der Bodenständigkeit der Geschäftsführung zu tun, sondern vor allem mit den Projekten. Wie Sebastian Braun sagt, imponiere ihm besonders, dass nicht nur Wünsche von den Kindern und Jugendlichen geäußert werden, sondern sie auch selbst bereit sind, dafür im Gegenzug etwas zu leisten. „Wenn man selbst die Erfahrung macht, wie mühevoll es manchmal ist, zum Erfolg zu kommen, bekommt Hilfe – egal, ob materieller oder finanzieller Art – eine andere Bedeutung“, erklärt der international erfolgreiche Firmenchef.

Cheplapharm überzeugt seit Jahren auf dem sehr dynamischen Pharma-Markt. Zum Portfolio gehören die Rechte an etwa 100 verschiedenen Medikamenten. Sie werden unter anderem in den Bereichen Onkologie, Geriatrie, Gynäkologie, Dermatologie und Kardiologie, bei Knochen- und Atemwegserkrankungen, bei Schlafstörungen und vielen anderen lebenswichtigen Bereichen in mehr als 100 Ländern der Welt Patienten verabreicht. Die Mitarbeiterzahl ist mittlerweile auf über 450 gestiegen. Der Umsatz hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast verzehnfacht – die Greifswalder gehören somit zu den wachstumsstärksten Pharma-Unternehmen in Europa. Und in diesem Jahr soll der Umsatz von Cheplapharm bei einer Milliarde Euro liegen.

Cheplapharm animiert auch andere Unternehmen zum Spenden

Sebastian Braun hofft, dass weitere Unternehmen der Region seinem Beispiel folgen und die OZ-Weihnachtsaktion mit einer Spende unterstützen. „Die Kinder und Jugendlichen haben es verdient, dass ihr Projekt der Belebung der Wolgaster Anlagen Erfolg hat“, wirbt er.

Bitte helfen auch Sie mit einer Spende, dass die Mädchen und Jungen den Konzertpavillon wieder zu Glanz verhelfen:

Spendenkonto:

Konto: IBAN DE85 1506 1638 0101 0060 61

Empfänger: Förderverein Lions Club „Philipp Otto Runge“ Wolgast

Verwendungszweck: OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“

Von Cornelia Meerkatz