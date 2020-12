Wolgast/Insel Usedom

„Musik ist das, was mich am Leben hält“, meint Ursula Hallaschk. Die Wolgasterin, die seit zwölf Jahren den Shantychor Insel Usedom leitet, und die aktuell 27 Mitglieder des Ensembles leiden unter den Corona-Einschränkungen. „Insgesamt 48 Konzerte mussten wir in diesem Jahr absagen“, konstatiert die Chorleiterin mit sichtlichem Bedauern. Und auch das Internationale Shantychor-Festival, das der Chor in diesem Jahr zum achten Mal auf Usedom ausrichten wollte, fiel der Pandemie zum Opfer.

Die unfreiwillige Auftrittspause bedeutet für das Musikerensemble um ihren Vereinsvorsitzenden Ulrich Kretzschmar nicht nur empfindliche Geldeinbußen. Vielmehr vermissen die Sänger und ihre agile künstlerische Leiterin die Auftritte in der Öffentlichkeit, bei denen sich ihre Begeisterung für die maritimen Lieder stets schon nach wenigen Strophen auf ihr Publikum überträgt.

Sogar Chor aus Australien macht mit

Mit Trübsal blasen hat Ursula Hallaschk aber so gar nichts im Sinn. Getreu ihrem Motto „Wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg!“ erstellte die 71-Jährige eine spezielle Facebook-Seite, die den Titel „Singender-Klingender Adventskalender der Shantychöre“ trägt und die in den nur wenigen Wochen ihres Bestehens schon rund 300 Mitglieder hat.

Die Anmeldungen kamen Schlag auf Schlag. „Werner Holzenkämpfer vom Shantychor Loxstedt hilft mir bei der Onlinearbeit. Wir kennen uns vom Usedomer Festival, an dem die Loxstedter schon vier Mal teilgenommen haben“, erzählt die Wolgasterin, die vom großen Zuspruch der internationalen Chorszene ebenso überrascht wie überwältigt ist.

Der Shantychor Insel Usedom absolvierte Jahr für Jahr ein umfangreiches Konzertprogramm. Das Bild zeigt den Auftritt des Ensembles 2016 während des Wolgaster Tierparkfestes. Quelle: Tilo Wallrodt

„Chöre aus Deutschland, Holland, der Schweiz und sogar ein Chor aus Australien sind bereits Mitglieder in unserer Facebook-Gruppe“, erzählt die Chorleiterin, die einst Ballett und Musik studiert und den Krankenschwester-Beruf gelernt hat. Seit dem 1. Dezember sind Shanty-, Seemanns- und andere maritime Chöre aufgerufen, jeweils einen Beitrag pro Tag für den singenden, klingenden Adventskalender bereitzustellen. Und die Resonanz ist groß: „Allein am Dienstag dieser Woche wurden auf unserer Seite 112 Beiträge, darunter Videos und Tonmitschnitte, von Shantychören gepostet.“

Auch die Sänger des Shantychors Insel Usedom präsentieren dank der bei früheren Konzerten erstellten Mitschnitte nun via Facebook Kostproben ihres Repertoires. Ursula Hallaschk lädt immer wieder neue Videosequenzen hoch und schaut regelmäßig auf dem Tablet und dem Smartphone nach, mit welchen Clips andere Chöre von nah und fern die Facebook-Gruppe schon wieder beglückt haben.

Das Gefühl für Gemeinsamkeit pflegen

„Wir müssen auch in dieser Corona-Zeit zusammenhalten und unser Gefühl für Gemeinsamkeit und Stärke pflegen“, betont die künstlerische Leiterin. „Es ist für uns als Chöre ganz wichtig, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und uns nicht aufgeben.“ Erinnerungen an gemeinsame Auftritte wachrufen und miteinander teilen, dies lehre die Erfahrung jetzt neu, seien hierfür wirksame Mittel.

Musik als Lebenselixier: Hoffentlich kann auch die Welt der Chöre möglichst bald aufatmen und wieder für volle Plätze, Säle und Kirchenschiffe sorgen. Ein wichtiger Termin ist für das nächste Jahr schon im Kalender der Usedomer Sänger und ihrer Leiterin vermerkt: Vom 19. bis 22. August 2021 soll das 8. Internationale Shantychor-Festival Insel Usedom nachgeholt werden. „Zehn Chöre werden kommen“, sagt Ursula Hallaschk. „Aus Deutschland, Finnland, Holland und Polen.“

Von Tom Schröter