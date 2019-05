Christina Stürmer singt am Du-bist-Wolgast-Tag

Usedom Musikalisches Event - Christina Stürmer singt am Du-bist-Wolgast-Tag Mit einem kulturellen Höhepunkt wartet die Stadt Wolgast beim Du-bist-Wolgast-Tag am 25. Mai im Stadtteil Nord auf. Für den Abend konnte die bekannte Sängerin Christina Stürmer gewonnen werden.

Christina Stürmer wird am 25. Mai auf der großen Bühne an der Hufelandstraße in Wolgast auftreten. Der Eintritt ist kostenfrei. Quelle: Ove Arscholl