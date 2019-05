Wolgast

„Du bist Wolgast – Wir sind Wolgast“ heißt es am Sonnabend während des großen Aktionstages von Stadt und Präventionsrat. Etwa 40 Vereine und Verbände werden ab 11 Uhr auf dem Parkplatz der Stadtbibliothek, in der Hufelandstraße und in der Stadtbibliothek sowie Großsporthalle vielseitige sportliche, kulturelle und soziale Angebote präsentieren. Auf der Bühne stellt NDR-Moderator Marco Vogt Kulturgruppen aus der Stadt vor und in der Stadtbibliothek lädt der Seniorenchor zum Maisingen ein. Schüler der Heberleinschule zeigen ein kurzes Theaterstück, Runge-Gymnasiasten von ihnen gedrehte Dokumentarfilme. Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz präsentieren in der Hufelandstraße eine große Technikschau. Auf dem Spielplatz der Wowi in der Hufelandstraße findet zeitgleich das diesjährige Mieterfest statt.

Zum Abschluss des Tages tritt 18 Uhr die bekannte österreichische Sängerin Christina Stürmer auf. Sie wird auf der Bühne am Jobcenter ein 90-minütiges Konzert zu ihrem neusten Album „Überall zu Hause“ geben.

Spiel und Spaß beim Kinderfest

Spiel und Spaß für Groß und Klein heißt es am Sonntag von 12 bis 17.30 Uhr beim großen Kinderfest am Forsthaus Damerow, das vom Meeressterne Hotel und der Gemeinde Koserow organisiert wird. Es gibt eine Bastelstraße, Malangebote sowie Gesichterschminken. Die Phänomenta zeigt Experimente zum Mitmachen und Anfassen. Vor Ort ist auch die Polizei, Kinder dürfen auch im Streifenwagen mit Sirene sitzen. Die Freiwillige Feuerwehr Koserow lädt zu Löschversuchen ein. Hüpfburgen und Trampoline stehen zum Toben und Springen bereit, zudem sorgen Bullriding, Wasserbälle, Büchsenwerfen und Losbude für Riesenspaß.

Tiere zum Streicheln sind vor Ort, der Usedomer Falknerhof zeigt seine Greifvögel und es gibt Kutschfahrten. Für Stimmung sorgen auch das Figurentheater Schnuppe sowie Cattu, der Traumfänger. Eine Kindermodenschau zeigt die neuesten Trends und auf der Bühne agieren Kindertanzgruppen. Zum ersten Mal sind Gesangstalente beim ganztägigen Karaokewettbewerb gefragt. Anmeldung unter Telefon 038375-560 oder info@urlaub-auf-usedom.de.

Parkplätze stehen im Bereich des Autokinos zur Verfügung. Das Hotelgelände selbst bleibt autofrei. Die Tschu-Tschu-Bahn „Bernstein-Express“ bietet einen kostenfreien Shuttleverkehr vom Koserower Bahnhof zum Forsthaus Damerow an.

Cornelia Meerkatz