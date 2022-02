Bansin/Ahlbeck

Sie gehören zu einem Sommer in den Kaiserbädern wie die Urlauber, das Fischbrötchen oder die Möwen am Meer – die bunte Truppe vom „Circus William“. Seit über 20 Jahren bauen sie auf der Wiese neben der Bansiner Tankstelle ihr buntes Zelt auf. An Familientagen ist der Platz mit Autos überfüllt. Vorbeifahrende schauen gerne neben das Zelt, wo Löwen und Tiger im Freigehege faul in der Sonne liegen.

Das Zirkuserlebnis gibt es in diesem Jahr zum letzten Mal – zumindest auf der Wiese in Bansin. Die Dompteure, Artisten und Jongleure – alles läuft unter der Familie Wille – müssen sich 2023 einen neuen Platz suchen.

Wasserverordnung lässt keinen Zirkus zu

Das hängt mit der neuen Trinkwasserschutzverordnung zusammen, die 2023 in Kraft tritt, so Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig im jüngsten Tourismusausschuss. „Der Bereich in Bansin zählt zur Trinkwasserschutzzone II. Da sind Zirkusse nicht mehr zulässig“, sagt Hartwig.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Willes brauchen nun für Mensch und Tier ein neues Areal, um die Zirkustradition in den Kaiserbädern fortzusetzen. „In diesem Jahr sind wir von Anfang Juli bis Ende August noch in Bansin. Dann brauchen wir einen anderen Platz“, sagt Manolito Wille. Er berichtet von einem Gespräch mit der Gemeindeverwaltung. „Sie wollen, dass wir in den Kaiserbädern bleiben. Wir wollen das auch. Schade, dass wir die Wiese verlassen müssen.“

Eine Möglichkeit ist der Grenzparkplatz in Ahlbeck, so Hartwig. Der Zirkus könnte entweder auf die Fläche des einstigen Grenzmarktes oder der Sandskulpturenausstellung ausweichen. Der Pachtvertrag mit den Betreibern des Sand-Events wurde von der Gemeinde nicht verlängert.

Grenzparkplatz oder Heringsdorfer Sportplatz?

Zuletzt tauchten Ideen auf, auf einem Teil des Geländes an der deutsch-polnischen Grenze einen Parkplatz für Wohnmobile einzurichten. Zu den Stellflächen für Wohnmobile könnten Park-and-ride-Parkplätze hinzukommen.

Für Manolito Wille wäre der Grenzparkplatz eine Option und das Gelände am Heringsdorfer Sportplatz auch eine gute Alternative. „Warum nicht auf dem Areal, wo sonst das Theaterzelt Chapeau Rouge stand. Zirkus könnte da gut funktionieren“, meint er. Der Fuhrpark mit den zahlreichen Trucks (Wohnanhängern) dürfte an der Promenade allerdings zu einem Problem werden.

„Wir warten mal ab und freuen uns auf dieses Jahr“, sagt Wille und verweist auf ein aktuelles Projekt in der Heimat. Auf dem Gelände des Winterquartiers in Müncheberg (Märkisch-Oderland) baut die Zirkusfamilie gegenwärtig etwas Besonderes. Mit „Willes Welt“ wollen sie den Zirkus der Zukunft zeigen. „Das wird eine Art Freizeitpark mit Shows, Karussells und Tieren“, sagt Manolito Wille.

Von Henrik Nitzsche