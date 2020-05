Clownin Viola hat eine Glücklich-mach-Macke

Berlin/Insel Usedom

Der Name versprüht bereits die Kreativität von Julia Wegehaupt, wie Clownin Viola G. Räusche im wirklichen Leben heißt. Auf der Insel Usedom aufgewachsen, hat sie schon als Kind mit Hund, Cousine und Freundin eigene Zirkus- und Theatervorführungen für Familie und Nachbarn im heimischen Garten gegeben. Heute lebt die ausgebildete Schauspielerin und Sängerin mit ihrem zehnjährigen Sohn in Berlin.

Vor sechs Jahren hob sie mit Hilfe von Theaterregisseur Hans Otto Zimmermann die Kunstfigur aus der Taufe und erfüllte sich damit einen Traum. „Als Clownin darf ich genau so sein wie ich bin", schwärmt sie. Und eben das merkt man, wenn man sie live erlebt. Die Programme wirken leicht und fröhlich, niemals gekünstelt oder einstudiert. Natürlich steckt viel Arbeit und Liebe zum Detail dahinter, aber es muss auch immer Platz für Spontanität und Improvisation sein. „Wenn man mit Kindern arbeitet, läuft selten alles nach Plan“, weiß Wegehaupt.

Zur Galerie Musik, Theater, Luftballonmodellage, Riesenseifenblasen und noch vieles mehr gehören zum Repertoire von Julia Wegehaupt alias Clownin Viola G. Räusche.

Musikalisches Mitmach-Theater

In manchen Situationen ist es sicher ein Vorteil, dass sie selbst Mutter ist. „Bestimmte Verhaltensweisen kennt man von seinem eigenen Kind und weiß, wie man sie lösen kann“, schmunzelt Julia. Sitzen und Zuhören ist zum Beispiel eine klassische Herausforderung für viele Kinder. Genau darauf setzt die Clownin mit ihren interaktiven Programmen. Sie steht permanent mit ihrem (überwiegend jungen) Publikum im Austausch und fordert zum Mitspielen oder Singen auf. Jeder, der möchte, kann sich einbringen, keiner muss. Erfahrungsgemäß sind die meisten gleich eifrig bei der Sache. Trotzdem bricht kein wildes Durcheinander aus, denn Julia versteht es, das junge Publikum bei Laune, aber auch in Schach zu halten.

Tierische Protagonisten vermitteln starke Themen

Ganz nebenbei wird auf spielerische Art und Weise auch die ein oder andere lehrreiche Botschaft vermittelt. Da ist zum Beispiel der Hund, der plötzlich feststellt, dass er singen und damit anderen eine Freude machen kann. Oder der mutige Octopus Octavius, mit dem Viola eine dramatische Rettungsaktion erlebt und in die Tiefen des Meeres eintaucht. Die kleine Elefantin erfindet ein Regen-Liebeslied, um die Wüstentiere vor dem Verdursten zu retten. In ihren Stücken geht es häufig um Freundschaft, Respekt, Optimismus, Vertrauen und Tatkraft.

Corona bremst Auftreten aus

Ihre eigene Tatkraft wurde, wie die so vieler anderer freischaffender Künstler, durch Corona allerdings heftig ausgebremst. Viele Engagements sind schon ausgefallen, viele anstehende unklar. „Die Veranstalter hängen wie ich in der Luft. Viele Entscheidungen werden bis zuletzt hinausgezögert“, beschreibt sie die aktuelle Situation. Jede Absage tut ihr weh. Nicht nur, weil sie eine selbst erklärte „Glücklich-mach-Macke“ hat, sondern auch, weil im Sommer der Großteil des Geldes verdient wird. Ob nun der zweitägige Auftritt beim großen Bahnhofsfest der Usedomer Bäderbahn (UBB) in Heringsdorf, im Sportforum in Wolgast oder bei der Hafenmeile in Zinnowitz – der Mai ist für sie ein Totalausfall, für den Juni sieht es nicht viel besser aus. Schon über die Hälfte der Auftritte wurde gecancelt.

Kreative Zwangspause

Trotzdem versucht Julia positiv zu bleiben und nutzt die verordnete Zwangspause, neue Programme zu erarbeiten und Ideen weiterzuentwickeln. „Ich sehe Clownin Viola in Zukunft ganz viel draußen in der Natur.“ Zuviel will sie noch nicht verraten, nur soviel: ihr schweben Theater-Wanderungen zu den Elementen Wasser, Luft, Erde und Feuer vor. Und was würde sich auf Usedom besser anbieten ...

Alle Infos unter www.clownin-viola.de

Von Alexandra Schäfer