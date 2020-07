Zinnowitz/Anklam/Wolgast

Mit dem studierten Puppenspieler Michael Hatzius (Jahrgang 1982) und seiner Echse kommen jetzt Kultfiguren in den Nordosten. Wir sprachen vorab mit dem Hauptstädter über sein Gastspiel, sein schräges Bühnengetier und seine Vorliebe für Improvisation.

Betreten Sie als Berliner auf den Bühnen Vorpommerns als gelernter Puppenspieler Neuland? Und mit welchen Erwartungen kommen Sie an die Küste?

Anzeige

Ach ich bin mir sicher, da waren schon gute Puppenspieler vor mir in der Gegend. Mir fällt zum Beispiel sofort der wunderbare Kollege Karl Huck ein, der die Seebühne Hiddensee betreibt und bespielt. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine Auftritte an der Küste. Für mich als Berliner Stadtkind ist das Meer etwas absolut Magisches und Erholsames. Bestenfalls werden das drei Tage „ Tourlaub“.

Weitere OZ+ Artikel

Ihre Echse ist inzwischen Kult, sie darf also gar nicht fehlen im Norden, oder? Und welches andere Getier werden wir mit Ihnen in Aktion erleben?

Die Echse als Star wird den Abend natürlich im wesentlichen schmeißen. Ich habe allerdings auch zwei Schweine dabei, gerade in Zeiten von Schlachtereiskandalen haben die sicher auch einiges zu berichten. Allerdings streiten die meist miteinander. Ganz zur Freude des Publikums.

Ihr Management kündigt in der Vorschau an, dass das Publikum Teil des „Echsperiments“ sein wird. Was darf man sich darunter verstehen?

Ich spiele eine Art Best-of-Show, mit Highlights aus meinen bisherigen Programmen, aber probiere auch immer wieder Neues aus. Da muss das Publikum dann durch und trägt ganz entscheidend dazu bei, ob ich eine Nummer am nächsten Tag noch mal spiele.

Reden wir über Ihr Improvisationsvermögen und Ihre Lust darauf, situationsabhängig zu agieren. Wie viel des Abendsprogrammes ist „gescripted“ und wie viel dem jeweiligen Auftritt, Publikum sowie Lust und Laune des Künstlers geschuldet?

In Prozenten kann ich das nicht sagen. Letztlich waren ja selbst die „gescripteten“ Elemente irgendwann mal Improvisationen, die sich wieder und wieder bewährt haben, bis sie feste Texte wurden. Es gibt aber auch immer einen erheblichen Anteil im Programm, der direkt mit den Leuten entsteht. Denn die Echse als Instanz gewährt gerne mal einer Person aus dem Publikum eine Audienz auf der Bühne oder sucht gleich das Gespräch mit dem ganzen Saal. Diese Momente liebe ich am meisten, da die Menschen merken, dass gerade etwas Einmaliges passiert und genau sie damit gemeint sind. Das weckt meinen Spieltrieb und es entsteht eine große Kraft, die so nur Live-Theater erlebbar machen kann.

Wird es für Ihre Fans nach dem Programm Gelegenheit geben, gemeinsam Selfies zu machen und die Echse mal ganz hautnah zu erleben?

Die Echse selbst hat da Allüren und ist nach der Show eher menschenscheu. Ich hingegen bin – sofern es die aktuellen Abstandsregelungen zulassen – zu allem bereit.

Sie treten Open Air, aber auch in den Kirchen von Wolgast und Anklam auf. Sind diese Spielstätten maßgeblich für unterschiedliche Schwerpunkte der Schau? Oder gehen Sie auch in den Gotteshäusern voll zur Sache?

Es geht immer voll zur Sache. Die Echse nimmt sich ja eh als gottgleich wahr und findet die Kulisse insofern vermutlich angemessen. Genau genommen gibt es ja von der Echse jeden Abend eine Predigt – und irgendwer wird auch garantiert aufs Kreuz gelegt.

Vorstellungen am 24. Juli, 19.30 Uhr, Ostseebühne Zinnowitz; 25. Juli, 19.30 Uhr, Nikolai-Kirche Anklam und 26. Juli, 19.30 Uhr, St.-Petri-Kirche Wolgast.

Tickets unter Telefon 039 71 / 268 88 00 sowie an der Abendkasse

Lesen Sie auch

Von Steffen Adler