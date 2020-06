Container zu teuer: Rückschlag für Wolgaster Schulplanung

Wolgast

Die Stadt Wolgast hat ernsthaft Probleme, die örtliche Schullandschaft zukunftsfähig zu machen. Wegen Raumnot in mehreren Schulen, hatten die Stadtvertreter Ende Januar den Bürgermeister beauftragt, Mittel für den Kauf von fünf Schulcontainer-Modulen im Haushalt bereitzustellen, die Ausschreibung für den Kauf vorzubereiten und den genauen Standort der Module festzulegen.

Die bisherige Bilanz der Aktivitäten ist ernüchternd. Denn: Wie Vizebürgermeister Ralf Fischer mitteilt, sprenge das Vorhaben den vertretbaren finanziellen Rahmen bei Weitem. Die notwendige Bereitstellung von 71 Containern und die Herrichtung des Standortes – die Stadt hatte den Sportplatz neben dem Schulgebäude am Paschenberg ausgewählt – würden rund zwei Millionen Euro kosten. Ursprünglich hätte die Stadt nur mit Kosten von bis zu 600000 Euro kalkuliert.

Anzeige

Garderoben und Toiletten größer als Klassenraum-Trakt

„Der Landkreis hat Forderungen gemäß den Richtlinien erhoben, die auch für solche Provisorien gelten“, so Fischer. Diese umzusetzen würde bedeuten, eine inklusive Hortkinder für 300 Mädchen und Jungen ausgelegte, zweistöckige Container-Anlage zu bauen. „Die fünf Unterrichtsräume hätten nur insgesamt 180 Quadratmeter beansprucht. Hinzu wären jeweils 225 Quadratmeter Garderoben- und Sanitärräume gekommen, womit wir anfangs nicht gerechnet hatten“, schildert er. Stattdessen hatte die Stadt gehofft, dass die Schüler die Toiletten in der nahen Schule mitzunutzen können. Zudem würde die Vorbereitung des Standorts enorme Mittel verschlingen, da aus Gründen der Stabilität zuvor eine im Untergrund befindliche Rigole umverlegt werden müsste.

Weitere OZ+ Artikel

Aufgrund der Probleme beauftragte jetzt der Sozial- und Kulturausschuss die Verwaltung, nach einem alternativen Standort zu suchen. Dort könnte das Vorhaben möglichst kostengünstiger umgesetzt werden. Unterdessen wies Ausschussmitglied Mirko Piechotka darauf hin, dass die Stadt kurzfristig eine Lösung benötige. „Das Problem“, so die bisherige Aussage aus dem Rathaus, „ist doch bereits ab dem nächsten Schuljahr 2020/21 akut.“

„Für die Schüler der Evangelischen Schule finden wir eine Lösung“, sagt Ralf Fischer, Vizebürgermeister der Stadt Wolgast. Quelle: Tom Schröter

Doch auf OZ-Nachfrage schränkte Fischer jetzt ein: Was die staatlichen Grundschulen angeht, habe sich die Lage zumindest für das nächste Schuljahr entspannt. „Relativ viele Kinder wurden ein Jahr zurückgestellt, es gibt mehrere Wegzüge und Kinder, die in Fremdgemeinden eingeschult werden“, so der Vizebürgermeister. Noch ungeklärt sei hingegen, wo die Schüler der Evangelischen Grundschule künftig unterrichtet werden: „Aber dafür finden wir eine Lösung.“ Im Gespräch sei eine innenstadtnahe Immobilie. Am Montag soll es nach OZ-Informationen ein Gespräch mit dem Schulträger, der Schulstiftung der Nordkirche, geben. Unterdessen ist weiter unklar, wie die geplante Sanierung des Schulhauses am Kirchplatz finanziert wird, in welche die Evangelische Schule perspektivisch einziehen soll.

Stadt will langfristig Schulcampus erweitern

Langfristig strebt die Stadt laut Fischer eine Erweiterung des Schulcampus an der Schulstraße an, um dort auch die Erst- bis Viertklässler in staatlicher Trägerschaft beschulen zu können.

Dass hinsichtlich der Schulen Handlungsbedarf besteht, war spätestens im Januar klar, als die Schulleiter im Sozial- und Kulturausschuss darüber informierten, dass durch die Umsetzung der Inklusion Klassenräume in Größenordnungen fehlen. Katrin Hannemann, Leiterin der Grundschule Baustraße, sprach damals von aktuell sieben und perspektivisch von elf fehlenden Klassenräumen. Auch in der Kosegarten-Regionalschule und der Heberleinschule, so wurde mitgeteilt, ist der Platz für Schüler sehr begrenzt. Die Containerlösung, so genannte „modulare Schulraumsysteme“, sollen helfen, die Zeitspanne zu überbrücken, bis für alle Schüler vernünftige Unterrichtsbedingungen geschaffen werden.

Lesen Sie auch

Von Tom Schröter