Swinemünde

In das seit Monaten scheinbar auf Eis liegende Mega-Projekt Containerhafen Swinemünde kommt wieder Bewegung. Wie die Hafenverwaltung von Stettin und Swinemünde auf OZ-Anfrage bekannt gab, haben sich bis zur jüngsten Frist Anfang Oktober drei potenzielle Anbieter gemeldet, die den Bau des Containerhafens realisieren wollen. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine konkreten Bieter-Offerten, sondern zunächst Anmeldungen zur anschließenden Angebotsabgabe, hieß es.

Bündnis von 70 staatlichen Unternehmen im Rennen

Dabei hat erneut die Baltic Gateway aus Großbritannien ihren Hut in den Ring geworfen. Das Unternehmen hatte bei der letzten Ausschreibungsrunde nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Besonders aussichtsreich erscheint die Anmeldung der Agencja Rozwoju Przemysłu. Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von 70 staatlichen Unternehmen aus den Bereichen Schiffbau, Infrastruktur und Industrie. Die dritte Offerte kommt aus den Niederlanden von Deme Concessions NV. In diesem Fall ist der internationale Kontext von erheblicher Bedeutung, denn das Unternehmen ist ein Bestandteil der Deme-Gruppe, die im globalen Maßstab in Hafeninfrastruktur sowohl im Bereich Fracht als auch Offshore investiert.

Im nächsten Schritt, so erklärte ein Sprecher der Hafenverwaltung, wird eine Kommission aus den vorliegenden Anmeldungen die Unternehmen benennen, die konkrete Angebote für den Bau des Containerhafens in Swinemünde vorlegen dürfen. Die Kommission wolle bis zum 28. Februar eine Entscheidung treffen. Anschließend folge die Phase der Angebotseinreichung und der Verhandlungen mit dem Investor. Das Verfahren soll 2022 vollständig abgeschlossen werden und mit einer Vertragsunterzeichnung enden.

Mega-Projekt an der Swinemündung Auf knapp eine Milliarde Euro wird die Investition für den Tiefsee-Containerhafen aktuell taxiert. Die Regionalregierung Westpommerns plant in der Startphase mit einem Umschlag von zwei Millionen Containereinheiten jährlich. Mittelfristig soll Swinemünde Danzig als aktuell größten Containerhafen an der Ostsee ablösen, wo 2,5 bis 3 Millionen Containereinheiten pro Jahr umgeschlagen werden. Das Containerterminal soll im Stadtgebiet Swinemündes auf einer Fläche von gut 600 Hektar östlich der Swine entstehen. Der Fluss teilt hier die Inseln Usedom und Wollin. Gegen das Großprojekt gibt es Bürgerinitiativen auf deutscher und polnischer Seite, die negative Auswirkungen für die Umwelt befürchten – beispielsweise Luft- und Wasserverschmutzung und die Rodung großer Waldflächen für Containerflächen. In großen Teilen der Wirtschaft werden die Hafenpläne allerdings begrüßt. Ein festes avisiertes Startdatum für das Vorhaben gibt es noch nicht, nach den neuen Angeboten der drei Firmen, hofft die Hafenverwaltung Stettin intern aber auf einen Baustart Anfang 2023. Deutsche Politiker fordern eine intensive Beteiligung in einem möglichen Genehmigungsverfahren für das Terminal, das es laut EU-Recht geben müsste, das die polnische Seite aber noch nicht zugesichert hat.

Die Pressesprecherin der Hafenverwaltung Monika Woźniak-Lewandowska bestätigte die Absicht, bis Ende des nächsten Jahres einen geeigneten Investor zu finden und einen Vertragsabschluss zu erreichen. Die Kosten des Baus sollen vier Milliarden Złoty betragen, was umgerechnet knapp einer Milliarde Euro entspricht. In ersten Veröffentlichungen des Projektes war noch von einer Zwei-Milliarden-Investition gesprochen worden.

Windparks an polnischer Ostsee werden massiv ausgebaut

Für polnische Experten sind besonders die beiden Anmeldungen der Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) und der Niederländer interessant. Beide Investoren sind geschäftlich sehr breit aufgestellt und haben starke Verbindungen zur Energiewirtschaft und Infrastruktur. Dies ist deshalb besonders wichtig, da die Offshore-Windparks an der polnischen Ostsee massiv ausgebaut werden.

Während die ersten Windparks auf See schon 2026 Strom liefern werden, ist bis 2040 ein weiterer Ausbau von bis zu 11 Gigawatt geplant. Für dieses hohe Leistungsvolumen auf See wird sowohl in der Bauphase als auch während des Betriebs eine entsprechende Hinterlandinfrastruktur benötigt, die über Häfen und Lieferketten verfügen muss. Das könnte von Swinemünde aus geschehen.

Energieexperte Mariusz Marszałkowski hat sich mit den polnischen Ostseehäfen und ihrem zukünftigen Engagement im Bereich der Energiewirtschaft beschäftigt. Auffällig sind hier die Aktivitäten des staatlichen polnischen Energieriesen PGE (Polska Grupa Energetyczna), der bereits die ersten und leistungsstärksten Offshorefarmen baut. ARP und PGE haben schon in der Vergangenheit im Energie-, Transport- und Mobilitätsbereich eng zusammengearbeitet.

Konflikte zwischen Frachtrouten und Windkraft wären schnell gelöst

Dies bedeutet aber wahrscheinlich nicht, dass Swinemünde direkt zu einem Servicehafen für Offshore-Windfarmen wird, da die kleineren Häfen Łeba und Ustka dafür vorgesehen sind. Stattdessen wäre man mit einem Containerhafeninvestor und Betreiber, wie es ARP ist, sicherlich bei allen zukünftigen Fragen und etwaigen Konflikten zwischen Frachtrouten und Offshorewindkraft schnell einig, schätzen Fachleute ein. Die Logistik wäre auch in diesem Fall begünstigt. Und die bisherige wirtschaftspolitische Stoßrichtung der aktuellen polnischen Regierung, die auf eine Verzahnung von Industrie, Energie und Transport setzt, wäre erfüllt.

Zeitgleich bietet aber auch das niederländische Unternehmen neue globale Entwicklungsperspektiven, wie Michał Pluciński von der Universität Stettin betont. Die Niederländer verstehen sich laut Branchenkennern, wie kaum ein anderer Hafenanbieter darauf, ihre wichtigsten globalen Containerhäfen wie Rotterdam mit den Binnenhäfen, aber auch mit den Intermodalterminals zu verbinden. Derartige Frachtsystemverbindungen sind wesentlich effizienter und dadurch auch kostengünstiger.

Sorgen bei Umweltschützern

Mit dem ausdrücklichen Interesse von gleich drei Investoren am Bau des Containerhafens in Świnoujście werden die Kritikpunkte der örtlichen Umweltgruppen wieder lauter. Auf deutscher Seite ist die Bürgerinitiative „Lebensraum Vorpommern“ besonders aktiv. Die Initiative hatte Mitte August mit einem Spaziergang in Ahlbeck und einer anschließenden Radtour in Begleitung von zwei EU-Parlamentariern, Helmut Scholz (Die Linke) und Hannah Neumann (Die Grünen), auf die Gefahren des Projekts für die Umwelt aufmerksam gemacht.

Sorgen bestehen unter anderem, dass durch neue Strömungsverhältnisse mit Errichtung des Containerhafen Swinemünde, der nur rund fünf Kilometer auf polnischen Seite hinter der Grenze auf Usedom liegen würde, Strand in den deutschen Seebädern abgetragen werden könnte. Zudem gibt es Ängste vor Wasser- und Luftverschmutzung durch große Containerschiffe.

Swinemünder Touristikchef schlägt Referendum vor

Auf polnischer Seite überwiegen die Proteste vonseiten der Touristikbetriebe. Der Vorsitzende des örtlichen Verbandes der Tourismusbetriebe Piotr Piwowarczyk fordert die Erstellung und die Präsentation fundierter Studien bezüglich etwaiger Auswirkungen des Containerhafens auf die Umwelt und den Tourismus. Wenn eine derartige Analyse durchgeführt werden würde und nach ihrer Präsentation ein Referendum stattfände, durch das die Bewohner (oder ihre Vertreter wie die Stadträte) den Bau des Containerhafens beschließen würden, dann müssten auch die Kritiker des Projekts das Feld räumen, meint Piwowarczyk.

Von Aleksandra Fedorska und Alexander Loew