Swinemünde

Die Planungen für einen neuen großen Containerhafen vor Swinemünde nehmen wieder Fahrt auf. Da es in der ersten Etappe letztlich nur einen ernsthaften Interessenten für den Bau des Mega-Projektes auf der Ostsee gegeben hatte, der aber die Auflagen nicht erfüllen konnte, stoppte die zuständige Stettiner Hafenbehörde die Ausschreibung zunächst.

Nun aber kündigt die Behörde gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG ein neues Bieterverfahren an, das am 30. September eröffnet wird. Das dreistufige Verfahren soll bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein, so das Ziel der Hafenverwaltung.

Neue Unruhe auf deutscher Seite

Diese Aussagen sorgen für neue Unruhe auf der deutschen Seite, wo das Vorhaben vorwiegend skeptisch gesehen wird und nach dem Stocken des Projektes schon Hoffnung aufkeimte, die polnische Politik rücke wieder von einem Containerhafen Swinemünde ab. „Wir werden unsere Aktivitäten wieder verstärken“, kündigte Rainer Sauerwein, Sprecher der Bürgerinitiative „Lebensraum Vorpommern“ ein, die gegen das Projekt kämpft.

Die Mitglieder fürchten Schäden für Umwelt und Tourismus. Sie führen ins Feld, dass große Strandabschnitte in den beliebten deutschen Seebädern abgetragen werden könnten – wegen neuer Strömungsverhältnisse durch das riesige Terminal, das zu großen Teilen ins Meer gebaut werden soll. Zudem warnen sie davor, dass wegen des starken Schiffsverkehrs Wasser- und Luftverschmutzung an der gesamten Usedomer Küste drohen. Ein von der Bürgerinitiative gefordertes Gutachten zu den genannten Punkten hat die polnische Regierung bislang nicht zugesichert.

Protest-Radtour nach Misdroy geplant

Sauerwein und seine Mitstreiter wollen nun während einer Radtour am 24. Juli von Ahlbeck ins polnische Misdroy und am 11. August während eines Besuches mehrere EU-Abgeordneter in Ahlbeck auf mögliche Gefahren durch den Hafen hinweisen, denn nach Planung der Stettiner Hafenbehörde sollen jährlich etwa 360 große Containerschiffe mit einer Länge von bis zu 400 Metern anlaufen.

Östlich der Swine soll das neue Container-Tiefseeterminal Swinemünde entstehen. Quelle: Arno Zill

Polen bereitet das Großprojekt nur fünf Kilometer von Ahlbeck, dem letzten deutschen Seebad auf Usedom, vor: Das neue Containerterminal soll östlich der Swine auf der Insel Wollin auf über 600 Hektar inmitten einem europäischen Natura-2000-Gebiet entstehen. Wegen dafür nötiger massiver Waldrodungen, um Zufahrten und die Containerstellflächen an Land einzurichten, sind auch polnische Naturschützer gegen das Projekt.

Die Wirtschaft jenseits der Grenze wirbt allerdings massiv für das Vorhaben und argumentiert, dass von einem großen Warenverkehr über den Hafen Swinemünde auch der Osten Deutschlands logistisch profitieren könne. Aus polnischer Perspektive stellt der geplante Ausbau des Containerhafens in Swinemünde eine logische Folge des Erfolgskonzeptes von Danzig dar.

Hafen spannend für Warentransport in Ostdeutschland

Der dortige Containerhafen verzeichnete zuletzt ein Wachstum von fast 20 Prozent, sein Umschlag ist mit etwa 2,5 Millionen Containereinheiten der größte aller Häfen an der Ostsee. Während die Wisła nahe Danzig in die Ostsee mündet, ist es im Falle von Swinemünde die Oder, die für die Binnenschifffahrt vorbereitet wird.

Mega-Projekt an der Swine Auf zwei Milliarden Euro wird die Investition für den geplanten Swinemünder Tiefsee-Containerhafen taxiert. Die Regionalregierung in Westpommern plant in der Startphase des Terminals mit einem Umschlag von zwei Millionen Containereinheiten jährlich – Ziel: Steigerung. Mittelfristig soll Swinemünde Danzig als aktuell größten Containerhafen an der Ostsee ablösen, wo 2,5 bis 3 Millionen Containereinheiten pro Jahr umgeschlagen werden. Das geplante Swinemünder Containerterminal soll auf einer Fläche von gut 600 Hektar östlich der Swine entstehen. Der Fluss teilt hier die Inseln Usedom und Wollin auf Swinemünder Stadtgebiet. Gegen das Großprojekt gibt es Bürgerinitiativen auf deutscher und polnischer Seite, die negative Auswirkungen für die Umwelt befürchten. In großen Teilen der Wirtschaft werden die Hafenpläne derweil begrüßt. Ein solches Terminal in Swinemünde sei auch für die Logistik in Ostdeutschland ein Vorteil, so Experten.

Die Voraussetzungen sind daher nach Experteneinschätzung besonders günstig. Über die Oder, die via Stettiner Haff mit der Swine verbunden ist, könnten auch Waren aus Tschechien zur Ostsee befördert und weiterverschifft werden. Die exportorientierte tschechische Volkswirtschaft würde von dieser Anbindung an die Containerschifffahrt besonders profitieren. Auch der Berliner Raum oder der Südosten Deutschlands könnte schnell über Swinemünde erreicht werden, argumentieren Ökonomen.

„Chancen für äußert dynamische Entwicklung“

Der Wirtschaftswissenschaftler Dariusz Zarzecki von der Universität in Stettin wies in einem Expertenbeitrag gegenüber dem polnischen Infrastrukturportal inzynieria.com darauf hin, dass aktuell in Polen 97,5 Prozent der Waren in Danzig und Gdynia umgeschlagen werden. Angesichts des weiteren Wachstums stelle Swinemünde in Polen selbst weniger eine Konkurrenz denn eine geeignete Ergänzung für die beiden bestehenden großen Häfen dar und biete Chancen für „eine äußerst dynamische wirtschaftliche Entwicklung“.

Wie schnell sich das Projekt Containerhafen Swinemünde nach der Coronakrise entwickelt, ist trotz des neuen Bieterverfahrens schwer einzuschätzen. Der Direktor der nördlichen Handelskammer in Stettin, Piotr Wolny, sieht aber beste Chancen für die Realisierung. Nach seiner Einschätzung wird sich ein geeigneter Investor finden, da das Projekt ökonomisch interessant sei. Eine erheblich längere Wartezeit auf den richtigen Partner hatte im Jahr 1998 auch der Hafen von Danzig. Damals fand sich erst nach vier Jahren der richtige Investor.

Dringen auf rechtsstaatliches Umweltverfahren

Die deutschen Gegner des Containerhafens in Swinemünde dringen derweil auf ein rechtsstaatliches Genehmigungsverfahren bei den Planungen des Vorhabens gerade unter Umweltaspekten. „Das wurde bislang nicht konkret zugesichert, obwohl das Areal in einem europäischen Naturhabitat liegt“, moniert Rainer Sauerwein.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hatte zuletzt gegenüber der OZ darauf gedrungen, dass alle Standards eingehalten werden müssten. Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann soll für die MV-Landesregierung mit der Regionalregierung in Stettin Kontakt aufnehmen, um die deutschen Sorgen dort persönlich anzusprechen.

Von Aleksandra Fedorska und Alexander Loew