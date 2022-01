Containerhafen Swinemünde: Wird Wellenbrecher ohne Umweltprüfung gebaut?

Ahlbeck/Swinemünde

Rainer Sauerwein blickt wieder einmal mit Sorge über die Grenze nach Polen. Das Vorstandsmitglied der Bürgerinitiative (BI) „Lebensraum Vorpommern“ befürchtet, dass im Zuge der Planungen des Tiefwasser-Containerhafens in Swinemünde „Fakten geschaffen werden. Die polnische Seite will den Bau des Wellenbrechers vorziehen“, sagt der Ahlbecker. Damit könnte der Wellenbrecher – etwa zwei Kilometer lang – als Einzelmaßnahme aus dem Gesamtprojekt herausgelöst werden und die grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung umgehen, so die Vermutung von Sauerwein.

Er und weitere Mitstreiter versuchen seit Jahren, den Bau des Terminals zu stoppen, weil sie damit eine massive Natur- und Umweltzerstörung an der Pommerschen Bucht befürchten. Dafür wird die BI auch nicht müde, Hilfe beim Land, Bund und der EU zu suchen.

Zwei Millionen Containereinheiten jährlich

Das Containerterminal soll im Stadtgebiet Swinemündes auf einer Fläche von gut 600 Hektar östlich der Swine entstehen. Der Fluss trennt hier die Inseln Usedom und Wollin. Die Investition für den Containerhafen wird auf knapp eine Milliarde Euro geschätzt. Die Regionalregierung Westpommerns in Stettin plant in der Startphase mit einem Umschlag von zwei Millionen Containereinheiten jährlich.

In diesen Tagen hat MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) Post von Usedom bekommen. „Bitte wirken Sie darauf hin, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern bei der auch für dieses Projekt notwendigen Umweltverträglichkeitsprüfung beteiligt ist“, fordert Sauerwein. Er bezieht sich auf Meyers Aussage Ende November 2021, die da lautete: „Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen müssen sorgfältig geprüft und können nicht pauschal ausgeschlossen werden.“

Das Wirtschafts- und Verkehrsministerium Mecklenburg-Vorpommern hatte zu dem Zeitpunkt der polnischen Seite (Generaldirektion für Umweltschutz) die Beteiligung des Landes MV an einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung fristgemäß angezeigt. Die BI wertete das als Teilerfolg.

360 Mio. Zloty aus Covid-19-Topf

Nun scheint die polnische Seite bei dem Projekt die Schlagzahl zu erhöhen. Das polnische Parlament hat Ende des vergangenen Jahres ein Gesetz zur Erhöhung des Aktienkapitals der Seehafenverwaltung Stettin-Swinemünde um 360 Millionen Zloty verabschiedet. Mit dem Geld soll der Wellenbrecher – dient dem Schutz des Containerterminals – errichtet werden.

„Finanziert werden soll die Investition aus Mitteln, die ein Gesetz über Sonderlösungen im Zusammenhang mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Covid-19, anderen Infektionskrankheiten und dadurch verursachten Krisensituationen zur Verfügung stellen soll. Der Bau des Wellenbrechers im Natura-2000-Schutzgebiet in Swinemünde kann nur im Rahmen einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung realisiert werden“, sagt Sauerwein und setzt auf Schwerin.

Dort ist die Bitte angekommen. „Im Außenhafen der Stadt Swinemünde ist die Errichtung eines Containerterminals einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur geplant. Ein Teilaspekt dieses Bauvorhabens soll auch der Bau eines Wellenbrechers sein. Vonseiten des Ministeriums wurde für das geplante Bauvorhaben als Ganzes gegenüber der zuständigen polnischen Behörde die Beteiligung an der Umweltverträglichkeitsprüfung fristgemäß angezeigt“, sagt Ministeriumssprecher Gunnar Bauer. Eine Reaktion der polnischen Seite mit Ausnahme einer Eingangsbestätigung liege bisher aber noch nicht vor.

Investor soll 2022 gefunden sein

In diesem Jahr werden zu dem Mega-Projekt auf der Ostsee wichtige Entscheidungen erwartet. Ein Investor wird noch gesucht. Nachdem sich in der ersten Bieterrunde nur ein ernsthafter Interessent gemeldet hatte, der aber die Auflagen nicht erfüllen konnte, stoppte die zuständige Stettiner Hafenbehörde die Ausschreibung.

Nun sind es drei potenzielle Anbieter, die den Bau realisieren wollen. Erneut ist es die Baltic Gateway aus Großbritannien, die bei der letzten Ausschreibungsrunde nicht die nötigen Voraussetzungen erfüllte. Besonders aussichtsreich erscheint die Anmeldung der Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von 70 staatlichen Unternehmen aus den Bereichen Schiffbau, Infrastruktur und Industrie. Die dritte Offerte kommt aus den Niederlanden von Deme Concessions NV.

Bis zum 28. Februar 2022 soll eine Entscheidung getroffen sein. Nach der Angebotseinreichung folgen die Verhandlungen. Das Verfahren soll 2022 vollständig abgeschlossen werden und mit einer Vertragsunterzeichnung enden.

Von Henrik Nitzsche