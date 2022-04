Containerterminal Swinemünde: Studie geht von massiven Folgen für Umwelt aus

Ahlbeck/Swinemünde

Das geplante Tiefwasser-Containerterminal im polnischen Swinemünde hätte massive Folgen auf die Umwelt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Büros BioConsult Schuchardt & Scholle aus Bremen. Die Europaabgeordneten Hannah Neumann (Grüne) und Helmut Scholz (Linke) aus Mecklenburg-Vorpommern hatten die Expertise in Auftrag gegeben. Das Büro hat auf der Grundlage verfügbarer Informationen schwerpunktmäßig die Auswirkungen auf den maritimen Bereich der Pommerschen Bucht untersucht, da gerade in den maritimen Schutzzonen weitreichende grenzübergreifende Umweltschäden zu erwarten sind.

Diese Kerndaten zum Projekt sind bislang bekannt: Das Containerterminal soll im Stadtgebiet Swinemündes auf einer Fläche von gut 600 Hektar östlich der Swine entstehen. Der Fluss trennt hier die Inseln Usedom und Wollin. Die Investition für den Containerhafen wird auf knapp eine Milliarde Euro geschätzt. Containerschiffe sollen den geplanten Hafen über eine 17 Meter tiefe Fahrrinne anlaufen. Die maximale Umschlagskapazität des Terminals liege bei zwei Millionen TEU (20-Fuß-Standardcontainer). Zum Vergleich: Im Hamburger Hafen wurden vergangenes Jahr 8,7 Millionen TEU umgeschlagen. Das Projekt ist seit 2020 international ausgeschrieben. Ein Investor wurde bislang nicht gefunden.

Schiffsverkehr nimmt um über 50 Prozent zu

Der Schiffsverkehr würde laut der Studie voraussichtlich im Bereich der Nordansteuerung um über 50 Prozent zunehmen. „Durch die Errichtung des LNG-Terminals (Flüssiggas) mit der langen Mole ist das Gebiet östlich der Swine-Mündung bereits deutlich vorbelastet. Diese Beeinträchtigungen werden nunmehr weiter nach Osten ausgedehnt und verstärkt“, heißt es in der Studie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wissenschaftler gehen in der Umgebung des Terminals davon aus, dass die Fischfauna Lebensraum in größerem Ausmaß verliert und Fischen der Zugang zu Laichgewässern versperrt wird. „Durch die Überbauung durch Terminal und Wellenbrecher gehen Dünen, Strandbereiche und Vorstrandbereiche dauerhaft großflächig verloren“, heißt es weiter. Beeinträchtigt werden zudem die Luft- und Wasserqualität. „Das Risiko von Havarien mit Umweltfolgen erhöht sich durch den zunehmenden Schiffsverkehr.“

Mit großer Sorge blickt die Bürgerinitiative (BI) „Lebensraum Vorpommern“ auf das Projekt. „Die Studie belegt nun die signifikanten ökologischen Auswirkungen in Polen und Deutschland“, sagt BI-Vorstandsmitglied Rainer Sauerwein. „Der europäische ‚Green Deal‘ stellt Wirtschaftsinteressen nicht einseitig über die der Umwelt. Die EU-Gesetzgebung ist hier eindeutig. Danach haben Polen wie auch die Bundesrepublik als Mitgliedstaaten die darin vereinbarten Klimaschutzziele umzusetzen. Der Ausbau eines Containerterminals in einem Naturschutzgebiet läuft dem offensichtlich zuwider und befeuert Klimakrise und Verlust von Artenvielfalt“, so der Ahlbecker.

Sauerwein betont, dass sich der Protest der BI nicht generell gegen die wirtschaftlichen Interessen der polnischen Seite richtet, „aber wir wollen für die Umwelt den Stellenwert einfordern, den ihr gemäß den europäischen Verträgen gebührt. Beim Artenschutz sind in Bezug auf Meeressäugetiere und Vögel vor allem die dauerhaften Störwirkungen des deutlich zunehmenden Schiffsverkehrs relevant“, sagt das BI-Mitglied.

Im November 2020 wurde von der polnischen Seite eine Umweltverträglichkeitsprüfung gestartet. Das Wirtschafts- und Verkehrsministerium M-V hat inzwischen der polnischen Seite (Generaldirektion für Umweltschutz) die Beteiligung des Landes an einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung fristgemäß angezeigt.

„Hinsichtlich des geplanten Bauvorhabens steht das Wirtschaftsministerium im (schriftlichen) Austausch mit den zuständigen polnischen Behörden sowie auch mit dem Bundesumweltministerium“, heißt es von Ministeriumssprecher Gunnar Bauer. Gegenwärtig erfolge durch die polnischen Behörden die Anfertigung des Umweltverträglichkeitsberichtes, dessen Übersendung nach Fertigstellung dem Wirtschaftsministerium zugesagt wurde.

Link zur Studie: https://bit.ly/Studie_Swinemuende

Von Henrik Nitzsche