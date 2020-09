Swinemünde

Sieben Anbieter aus Polen, Europa und Asien interessieren sich für den Bau und Betrieb des Tiefwassercontainerterminals in Swinemünde. Das gab die Seehafenbehörde Stettin und Swinemünde bekannt, die für die Auswahl des Investors verantwortlich ist.

Am 17. September begann das Verfahren zur Auswahl des Terminalbetreibers. Der zukünftige Investor muss den Terminalbereich auf eigene Kosten bewirtschaften und schädliche Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen. Laut Seehafenamt soll der Containerhafen nach dem Konzept eines „green terminal“ gebaut werden.

Anzeige

Technologien mit möglichst geringer Emission

„Die Pläne für das Projekt sehen eine maximale Reduzierung der negativen Auswirkungen des Containerterminals auf Umgebung und Umwelt sowohl während der Bau- als auch während der Betriebszeit vor. Es sollen Technologien und Geräte mit möglichst geringen Emissionen eingesetzt werden“, sagt Monika Woźniak-Lewandowska von Seehafenamt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Aufgrund der Entfernung werde der Standort des Terminals den Zugang zu touristischen Einrichtungen nicht einschränken und den Erholungswert von Swinemünde nicht verringern. „Die ankommenden Containerschiffe könnten zu einer zusätzlichen Attraktion werden“, so Woźniak-Lewandowska.

Ähnliche Terminals in Barcelona , Valencia oder La Spezia

Laut Seehafenamt werden ähnliche Terminals in der Nähe von Touristenzonen erfolgreich in Städten betrieben, die von Tausenden Touristen besucht werden, zum Beispiel in Barcelona, Valencia, Piräus oder La Spezia. Wie Monika Woźniak-Lewandowska hinzufügt, werde der ausgewählte Betreiber auch Aktivitäten für die mit der lokalen Regierung vereinbarte lokale Gemeinschaft durchführen.

Lesen Sie auch: Riesen-Bombe versetzt Swinemünde in Ausnahmezustand

In Swinemünde betrachtet man diese Zusicherungen teils mit Misstrauen. Denn viele Einwohner erinnern sich an das Versprechen, dass ein fast Kilometer langer Strandabschnitt zwischen dem Terminal und dem zentralen Wellenbrecher nicht geschlossen werde. Heute ist der Zugang zur Ostsee in diesem Gebiet mit einem Netz eingezäunt. Der offizielle Grund ist die Sicherheit und der Bau zusätzlicher Wellenbrecher und des sogenannten Zufluchtshafen für Schiffe.

Von Radek Jagielski