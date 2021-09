Corona-Ampel: Warum Vorpommern-Greifswald jetzt wieder auf grün ist

Greifswald/Usedom

Schon in den nächsten Tagen hätte die Testpflicht für nicht geimpfte und genesene Personen kommen können. Denn am Dienstag rutschte Vorpommern-Greifswald mit einer Sieben-Tage-Indizenz von über 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in der Corona-Ampel der Landesregierung von Grün auf Gelb.

Doch das Kabinett entschied, dass ab Donnerstag nicht mehr die Inzidenz, sondern die Zahl der Coronainfizierten in Krankenhäusern Leitkriterium für den Stufenplan sein wird. Das bedeutet, dass der Kreis wieder zurück auf Grün fällt: In Vorpommern-Greifswald liegt die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten bei 0,4. Alles unter dem Wert von 8 wird der grünen Stufe zugeordnet.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verschärfte Maßnahmen bei nächster Stufe

Somit wird es erst einmal keine verschärften Maßnahmen geben. Erst wenn sich ein Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen in der gelben Stufe befindet, würde die Testpflicht für nicht genesene oder vollständig geimpfte Personen beispielsweise beim Friseur, im Kino oder im Innenbereich von Restaurants in Kraft treten. Auch in den Schulen würden strengere Auflagen gelten.

So dürften Schüler, die leichte Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen aufweisen, dann nicht mehr zu Schule und müssten zur Abklärung einen PCR-Test vorweisen. Bislang müssen Kinder mit leichten Symptomen alle zwei Tage zu Hause einen Schnelltest vornehmen. Bei Fieber, Atemnot, Geruchs- und Geschmacksverlust sowie starken Husten und Schnupfen mit Halsschmerzen ist der Schulbesuch auch in der grünen Stufe untersagt, solange kein PCR-Testergebnis vorliegt.

Von chl