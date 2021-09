Greifswald

Die Maskenpflicht in den Schulen kehrt ab Mittwoch (29. September) wieder zurück: Grund dafür ist die 7-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald, die auf über 50 Neuinfektionen gestiegen ist.

Ab Donnerstag müssen Besucher in Restaurants, bei Friseuren, Museen und anderen Veranstaltungen zudem einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen. Für den Besuch einer Diskothek wird ein PCR-Test Pflicht. Alle Testerfordernisse gelten nur für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind oder keine Erkrankung durchgemacht haben.

Ampelsystem entscheidet

Mit Stand Dienstagabend lag die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald bei 60,7 – für den Tag wurden 35 neue Fälle gemeldet. Lange Zeit war der Landkreis in der Coronaampel des Landes im grünen Bereich – in Schulen entfiel die Maskenpflicht. Welche Einschränkungen in Schulen und im Alltag gelten, regelt ein vierstufiges System der Landesregierung, das die Stufen Grün, Gelb, Orange und Rot vorsieht.

Wann eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis in eine Stufe fällt, richtet sich nach drei Werten: der 7-Tage-Inzidenz der Infektionen, der 7-Tage-Inzidenz für Covid-Patienten im Krankenhaus und der Auslastung der Intensivbetten im Land mit Covid-Patienten.

Drei Landkreise in MV in gelber Stufe

Bei der Einordnung fällt der erste Blick auf den Wert der Inzidenz für Covid-Patienten – er entscheidet über die Grundstufe. Hier liegt auch Vorpommern-Greifswald mit einem Wert von 0,8 im grünen Bereich. Die anderen beiden Werte bestimmen, ob die Grundstufe gleich bleibt oder erhöht wird. Ist einer der beiden Werte zwei Stufen höher als der Grundwert, erfolgt eine Heraufstufung.

Auch wenn die anderen beiden Werte jeweils eine Stufe höher sind, erfolgt eine Aufstufung. Das ist derzeit in Vorpommern-Greifswald der Fall: Zwar liegen die Krankenhausinzidenz mit 0,8 und die Intensivauslastung mit 1,4 Prozent im grünen Bereich, aber die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 60,7 im orangenen Bereich.

Im Landkreis Rostock beispielsweise steht die Ampel auf Gelb, weil zwar die Grundstufe Grün ist, aber die Auslastung der Intensivbetten mit einem Wert von 6,7 Prozent und die Gesamtinzidenz bei 48,8 beide im gelben Bereich liegen. Seit Dienstag ist auch der Kreis Vorpommern-Rügen gelb. Für eine Entlastung der Maßnahmen muss die Einstufung für mindestens fünf Tage in Folge in einer niedrigeren Stufe liegen.

Im Uniklinikum Greifswald werden derzeit sieben Covid-Patienten behandelt, davon liegen zwei auf der Intensivstation, sagt Sprecher Christian Arns. „Das entspricht dem Stand der vergangenen Wochen.“ Die Zahl der Erkrankungen und der Krankenhauseinweisungen sei merklich gesunken, seitdem die Impfquote gestiegen ist.

In der Stufe Orange der Ampel müssen Großveranstaltungen genehmigt werden und ab Stufe Rot greift die 2G-Regel: Veranstalter dürfen weiterhin Großveranstaltungen mit mehr als 2500 Personen in Innenräumen abhalten, wenn nur Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen.

Von Christopher Gottschalk