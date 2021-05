Wolgast

Wie kann man die Corona-Pandemie gezielt auf Basis verlässlicher Daten bekämpfen, wenn viele Infizierte gar nicht auf das Virus reagieren oder keine Krankheitssymptome bemerken? Eine Frage, mit der sich die Helmholtz-Gemeinschaft in einem bundesweiten Forschungsprojekt seit Juli 2020 beschäftigt. Unter den teilnehmenden Landkreisen und Städten bundesweit ist auch der Kreis Vorpommern-Greifswald.

Deshalb erhalten in den kommenden Tagen mehrere Tausend Menschen aus den Städten Anklam, Greifswald, Gützkow, Jarmen, Lassan, Loitz, Usedom und Wolgast eine Einladung vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, an der Corona-Antikörperstudie MusPAD teilzunehmen. „MusPAD“ steht für „Multilokale und serielle Prävalenzstudie zu Antikörpern gegen SARS-Coronavirus-2 in Deutschland“.

Blutabnahme im Wolgaster „Postel“

Die Probeentnahmen und eine kurze Befragung finden im Zeitraum vom 12. Mai bis 8. Juni 2021 im Studienzentrum in der Breite Str. 26 in Wolgast (Hotel „Postel“) statt. Was passiert dort? Die Probandinnen und Probanden werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und zur Blutabnahme ins Studienzentrum eingeladen. Vor Ort werden umfangreiche hygienische Vorkehrungen getroffen, um eine eventuelle Ansteckung mit dem Coronavirus während des Besuchs zu verhindern. Sollte es nicht möglich sein, ins Studienzentrum zu kommen, zum Beispiel, weil die Person nicht mobil ist, rückt ein mobiles Team zum Hausbesuch aus. Die Labor- und Befragungsdaten werden pseudonymisiert und wissenschaftlich ausgewertet.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sollen bis zu 3000 Personen getestet werden. „Eine schnelle Rückmeldung auf das Einladungsschreiben lohnt sich, da mehr Personen eingeladen werden, als teilnehmen können. Die Probanden erhalten das Ergebnis des Antikörpertests voraussichtlich drei bis vier Wochen nach der Teilnahme per Post“, so eine Kreissprecherin.

Antikörper von Infektion oder Impfung?

Ziel der Studie ist es, den Anteil der Bevölkerung zu bestimmen, der Antikörper gegen SARS-CoV-2 im Blut hat, die entweder von einer Infektion oder einer Impfung stammen. Außerdem werden Berichte aus verschiedenen Altersgruppen zu Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion analysiert. „Die Stadt Wolgast freut sich, das Helmholtz-Zentrum bei der Durchführung der MusPAD-Studie zu unterstützen. Ich rufe alle eingeladenen Personen auf, sich aktiv zu beteiligen“, sagt der Wolgaster Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). „Jede Möglichkeit, um die SARS-CoV-2-Infektion besser kennenzulernen, hilft dabei, die Pandemie zu bekämpfen. Neben den bekannten Hygieneregeln, dem Testen und Impfen ist dies ein Schritt in die richtige Richtung“, so das Stadtoberhaupt.

Lesen Sie auch

Hoteliers der Insel Usedom enttäuscht: „Öffnungsszenario macht nur fassungslos“

Das können Usedomer von Modellregionen in Schleswig-Holstein lernen

Zwei Welten auf der Insel Usedom: In Swinemünde tobt wieder das Leben

Ein weiteres Ziel der Studie ist die Verfolgung des Infektionsgeschehens über ein Jahr sowie die mehrfache Bestimmung der Antikörper-Konzentration im Blut von tatsächlich positiv gemeldeten Covid-19-Patienten. Das soll Erkenntnisse liefern, wie lange eine Person gegen das Virus immun ist. Auch Vergleiche zwischen den teilnehmenden Landkreisen und Städten in ganz Deutschland werden gezogen.

„Es ist sehr wichtig, dass wir mehr Fakten, mehr Informationen zur Infektionslage im Landkreis bekommen. So können wir künftig besser begründen, welche Maßnahmen helfen und welche wir lieber lassen“, betont Landrat Michael Sack (CDU). „Deshalb bitte ich unsere Bürgerinnen und Bürger, an dieser Studie teilzunehmen.“

Bundesweite Studie in acht Städten und Landkreisen

Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung führt die Untersuchungen bundesweit in acht Städten beziehungsweise Landkreisen durch. Die Studie startete am 1. Juli 2020 in Reutlingen als Pilotregion und erfolgte bisher zudem in Freiburg, Aachen, Osnabrück, Magdeburg und Chemnitz. Die Finanzierung wird durch die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren sichergestellt. Weitere Informationen zur MusPAD-Studie: https://hzi-c19-antikoerperstudie.de/.

Info: Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) im niedersächsischen Braunschweig gehört der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, der größten außeruniversitären Wissenschaftsorganisation Deutschlands, an.

Von Henrik Nitzsche