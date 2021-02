Karlsburg

Die Intensivstation des Klinikums Karlsburg bei Greifswald nimmt wegen mehrerer Corona-Fälle bis voraussichtlich kommenden Montag keine neuen Patienten auf. Sämtliche herzchirurgische Operationen seien ausgesetzt und das Klinikum stehe für eine Woche nicht für die Notversorgung in der Region zur Verfügung, teilte Klinikdirektor Wolfgang Motz am Montag mit.

Bereits am Wochenende war die Intensivstation für neue Patienten geschlossen, nachdem am Freitag zwei Patienten und drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die bereits auf der Intensivstation liegenden Patienten werden auch weiterhin dort betreut. Die betroffenen Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Fünf Patienten, die bereits bei der Aufnahme positiv getestet worden, wurden in einem separaten Bereich des Wundzentrums isoliert, wo sie weiter behandelt werden.

Anzeige

Motz bewertete die Lage als stabil. Das Klinikum testet nach eigenen Angaben täglich. Es ist auf Herz- und Diabetespatienten spezialisiert und betreut rund 10 000 Patienten pro Jahr stationär.

Von dpa