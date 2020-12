Ahlbeck

Das Image von MV als Gesundheitsland hat Kratzer bekommen. Weil Verantwortliche zögerten, anstatt zu handeln. Ganze drei Wochen hatte das Coronavirus Zeit, sich in der Reha-Klinik in Ahlbeck auszubreiten. Das geschah vor den Augen von Klinikleitung und Gesundheitsamt. Aus zwei Infektionen wurden binnen 18 Tagen 66 Fälle. Ein unglaublicher Vorgang. Schließlich zählt eine Kureinrichtung, in der sich Menschen mit Krebs- und Atemwegserkrankungen erholen sollen, zu den besonders sensiblen Bereichen. Alle Patienten gehören zur Risikogruppe.

Gesundheitswirtschaft wichtiger Partner

„MV tut gut“ lautet der Slogan, mit dem das Land die Ostseebäder als Standorte für Reha-Kliniken vermarktet. Mit Erfolg. Die Branche stärkt die Tourismuswirtschaft und schafft Tausende Arbeitsplätze. Damit ist die Gesundheitswirtschaft auch ein wichtiger Partner der Landkreise. Offenbar so wichtig, dass dort weniger konsequent kontrolliert wird, wie in kommunalen Einrichtungen.

Anzeige

Ja, das hat auch rechtliche Gründe: Private Einrichtungen tragen ein hohes Maß an Eigenverantwortung, für Patienten und Mitarbeiter. Doch so verheerenden Entwicklungen sind keine Privatsache. Mit solchen Partnern tut MV niemanden gut.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Juliane Schultz