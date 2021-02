Wolgast

Weitere Coronafälle auf der Wolgaster Peene-Werft: Mit Stand vom Dienstag wurden seit Mitte Januar (3. Kalenderwoche) in dem zur Lürssen-Gruppe Bremen gehörenden Unternehmen 31 Coronafälle bekannt. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Peenewerker hat in den zurückliegenden Wochen weiter zugenommen, am Dienstag kam allerdings kein neuer Fall dazu.

Die positiv getesteten Werftmitarbeiter sowie deren Primärkontakte haben sich umgehend in Quarantäne begeben. Die Werft unterstützt das Gesundheitsamt des Kreises bei der Kontakt-Nachverfolgung.

Strenges Hygienekonzept

Die 31 Coronafälle seit Mitte Januar bedeuten, dass ein Zehntel der Belegschaft von der Pandemie direkt betroffen ist. Das sind im Vergleich zu Pflegeheimen, wo binnen sehr weniger Tage häufig mehr die Hälfte der Bewohner und der Mitarbeitenden infiziert ist, deutlich weniger Fälle.

Wie Unternehmenssprecher Oliver Grün sagte, sei eine Massentestung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher vorerst nicht vorgesehen. Man stehe aber im direkten Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises, um Maßnahmen kurzfristig anzupassen.

Wie an allen Werftstandorten der Lürssen-Gruppe gilt auch auf der Wolgaster Peene-Werft zeitversetztes Arbeiten in der Fertigung sowie teilweise Homeoffice für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Büro. Der Werftbetrieb wird unter Einhaltung der geltenden Präventionsmaßnahmen und im Rahmen eines strengen Hygienekonzepts fortgeführt.

Von Cornelia Meerkatz