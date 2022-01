Corona-Demo in Greifswald: Redner kritisieren Tests bei Infizierten ohne Symptome

Greifswald

Erneut haben sich am Montagabend mehrere hundert Menschen auf dem Greifswalder Marktplatz versammelt, um gegen die Coronamaßnahmen und eine Impfpflicht zu demonstrieren.

Versammlungsleiter Andreas Pieper sprach während der Kundgebung von einer „Fake-Pandemie auf dem Rücken unserer Kinder“ und von einer „Testpandemie“. Für beide Formulierungen bekam er lauten Applaus und Jubelrufe der schätzungsweise 500 bis 600 Demoteilnehmer.

Die hohen Inzidenzen seien darauf zurückzuführen, dass derart viele Menschen symptomlos getestet werden. „Wenn wir nur symptombehaftete Menschen testen würden, hätten wir nur einen Bruchteil von Kranken“, sagt Mitorganisatorin Ina Wittfoth. Sie betont, dass sie nicht anzweifelt, dass es die Krankheit gibt. Sie stellt jedoch den Umgang mit ihr in Frage.

Impfskeptiker lehnen Testen aus Angst vor Quarantäne ab

Deutliche Kritik übten die Redner auch an der Veranstaltung am Sonnabend auf dem Marktplatz „Zusammen gegen Corona“, die die Universität Greifswald zusammen mit mehreren Partnern organisiert hatte. Andreas Pieper kritisierte, dass diese unter 3G-Bedingungen stattgefunden hat, was im Freien nicht notwendig gewesen wäre. Das sei der Grund gewesen, dass Anhänger seiner impfskeptischen Bewegung nicht teilgenommen hätten. „Die Leute haben Angst vor einem Test, weil der im Zweifelsfall Quarantäne bedeutet“, so Pieper. In der Logik der Impfgegner ist es nicht notwendig, Menschen zu testen, die keinerlei Symptome haben.

Unter den Demonstrierenden waren etliche Vertreter aus dem Gesundheitswesen. „Uns wurde per E-Mail mitgeteilt, dass wir unseren Arbeitgeber nicht nennen dürfen. Deswegen steht auf dem Banner, dass wir Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind“, sagt eine Demoteilnehmerin. Sie selbst wisse noch nicht, wie es für sie weiter geht, wenn ab dem 15. März eine Impfpflicht für medizinische Berufe gilt. Sie kümmert sich gegenwärtig um eine private Krankenversicherung, da der Versicherungsschutz wegfällt, wenn sie ab Mitte März keinen Lohn mehr bekommt.

Unangemeldeter Gegenprotest

Die Kundgebung auf dem Markt und der anschließende Protestzug blieben bis zum Redaktionsschluss (21 Uhr) friedlich. Am Rande der Versammlung hatten sich etwa 20 Personen mit einem Banner postiert, auf dem stand: „Solidarität statt Hass und Hetze. Querdenken ist das Letzte“. Die Polizei duldete den nicht angemeldeten Gegenprotest.

Von Katharina Degrassi