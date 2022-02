Usedom

Knapp 150 Personen haben sich am Sonntag auf dem Marktplatz der Stadt Usedom zusammengefunden, um unter anderem gegen die aktuelle Corona-Politik der Regierung zu demonstrieren. Weitere Kritikpunkte betrafen die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine sowie daraus resultierende weitere Energiepreis-Steigerungen.

David Herzmann aus Usedom hatte die Demonstration angemeldet und kritisierte in seiner Rede vom Fahrzeuganhänger aus die Corona-Politik von Land und Bund. Quelle: Tom Schröter

David Herzmann, der die Protestaktion angemeldet hatte und als Versammlungsleiter fungierte, wandte sich konkret gegen eine Maskenpflicht für Kinder. „Wir wenden uns dagegen, dass Kinder im Hort Maske tragen müssen und ungeimpfte Kinder diskriminiert werden“, so der Usedomer. Ein weiterer Redner, der sich als Martin aus Anklam vorstellte, prangerte die Besteuerung von Energieträgern in Deutschland an, wandte sich gegen eine Abschaltung der Atomkraftwerke und erklärte: „So wird die Energiewende nicht klappen.“

Personen unterschiedlicher Altersgruppen versammelten sich am Sonntag um 15 Uhr auf dem Usedomer Marktplatz. Quelle: Tom Schröter

Gegen 15.30 Uhr formierte sich der „Spaziergang“ durch die Stadt, wobei längst nicht alle Teilnehmer trotz Appells des Versammlungsleiters eine Maske aufsetzten. Begleitet von drei Polizeiwagen, passierte der Protestzug nacheinander unter anderem die Swinemünder Straße, die Bundesstraße 110 und den Pasker Weg. Laut, aber friedlich zogen die Demonstranten mit Trommeln und Trillerpfeifen durch die Inselstadt, wobei auch eine Fahne mit einer Friedenstaube weithin sichtbar war.

Von Tom Schröter