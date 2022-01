Demo in Wolgast - Protest mit Traktoren: Landwirte führen Corona-Demo in Wolgast an

Am Mittwochabend gingen nach Polizeiangaben 2500 Personen durch Wolgast, um unter anderem gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren. Ein Aufzug durch weite Teile der Stadt wurde von neun Traktoren und einem alten Armeefahrzeug angeführt. Die Polizei stellte Pyrotechnik sicher, die an der Peenebrücke angebracht wurde.