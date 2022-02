Anklam

Weil das Ordnungsamt des Kreises Vorpommern-Greifswald die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet sieht, werden die regelmäßigen Versammlungen an Montagabenden in Anklam verboten.

Seit Wochen treffen sich in der Hansestadt hunderte Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Anders, als die vielen anderen Demonstrationen im Land, sind die Versammlungen jedoch nicht offiziell angemeldet. Es gibt keinen Veranstalter und keine Ordner.

Da sich die Teilnehmer in dieser Hinsicht auch nicht kooperativ zeigten, will der Kreis nun handeln. „Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot droht die Kreisverwaltung die Anwendung des unmittelbaren Zwanges an,“ heißt es in einer Mitteilung. Im Klartext: Während die Polizei die unangemeldeten Demonstrationen in den vergangenen Wochen noch begleitete, wird das wohl an diesem Montag nicht der Fall sein.

Polizei musste bereits Pfefferspray einsetzen

Die Veranstaltungen finden in Anklam seit dem 20. Dezember vergangenen Jahres regelmäßig statt. Bis zu 450 Menschen kämen laut Polizei zu den Demonstrationen. Es blieb dabei nicht immer friedlich. Während einer Demonstration versuchten mehrere Teilnehmer, sich aus dem Zug zu entfernen. Als sie von der Polizei aufgehalten wurden, kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen auch zwei Beamte verletzt wurden.

„Wer eine Versammlung plant, aber nicht anmeldet, macht sich strafbar“, argumentiert die Kreisverwaltung nun weiter. Die Grundstimmung der Aufzüge in Anklam sei stets aggressiv und der Polizei gegenüber ablehnend. Weder konnte ein Versammlungsleiter der gemeinsam agierenden und Sprechchöre skandierenden Gruppe festgestellt werden, noch wären die Personen trotz direkter Ansprache kooperativ.

Noch Hoffnung für friedlichen Ausgang?

In den vergangenen Wochen habe die Polizei immer wieder versucht, die Demo-Teilnehmer zu erreichen. Lautsprecherdurchsagen zum Anlegen der Mund- und Nasenbedeckung hätten sich jedoch als nahezu wirkungslos erwiesen.

Der Kreis und die Polizei wollen die Hoffnung jedoch nicht aufgeben: „Wenn sich ein Anmelder findet, der auch für die vorgeschriebene Anzahl von Ordnern sorgt und mit den Behörden kooperiert, darf die Versammlung durchgeführt werden.“

