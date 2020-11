Corona: Dieses Gerät soll die Krankenhäuser in Vorpommern entlasten

Greifswald

Bei Intensivmediziner Dr. Matthias Gründling beherrscht ein bestimmtes Thema seinen Tag. Quasi von morgens bis abends, während der Arbeit, im Feierabend, am Wochenende im Garten oder abends auf der Couch in den Nachrichten. Oder auch wenn ihn Freunde und Bekannte beim Bäcker, im Supermarkt oder beim Spaziergang ansprechen. Die Rede ist von der derzeitigen Corona-Krise. Niemand anderes in Vorpommern hat jeden Tag einen derartig detaillierten Einblick in die Lage auf die Intensivstationen der Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald als er. Die wohl häufigste Fragen, die er in den vergangenen Monaten gestellt bekommen hat, sind folgender Couleur: Wann hört Corona auf? Wann können wir wieder normal leben? Eine Glaskugel hat er allerdings nicht zu Hause.

Oberarzt Dr. Matthias Gründling in der Unimedizin Greifswald auf der Intensivstation. Quelle: Manuela Gerber

30 Personen im Land auf der Intensivstation

Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr hat Gründling den Posten des sogenannten COVID-19-Cluster-Managers für Vorpommern inne. Wenn jemand in den beiden vorpommerschen Landkreisen auf der Intensivstation landet, dann weiß Gründling davon. Er dirigiert Patientenströme und koordiniert die immer wieder anfallenden vielen organisatorischen Dinge. Stand Mittwoch befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern 30 Männer und Frauen durch die Covid-19-Erkrankung auf einer Intensivstation, 19 davon werden beatmet. „In unserem Cluster befinden sich zwölf Covid-Patienten auf den Intensivstationen – so viele wie noch nie gleichzeitig“, erklärt er. Hinzu kommen die üblichen Patienten der Intensivstationen. Gründling hat die Übersicht über alle Krankenhäuser in der Region –angefangen von Anklam über Ueckermünde, Pasewalk, Karlsburg, Wolgast, Greifswald, Grimmen, Stralsund bis nach Bergen auf Rügen.

24 Patienten auf Greifswalder Intensivstation betreut

In der Greifswalder Unimedizin wurden und werden seit März 24 Männer und Frauen auf der Intensivstation medizinisch betreut. „Die Altersspanne ist von Ende 40 bis über 90 Jahre“, sagt er. Zu Beginn der Pandemie waren es vor allem ältere Menschen, die unter der Krankheit litten, heute sei das Infektionsgeschehen völlig diffus. „Die beatmeten Patienten liegen zum Teil mehrere Wochen im künstlichen Koma“, sagt er. Die Medizin habe in den vergangenen Monaten unheimlich viel über das Virus lernen müssen.

„Eine Erkältung ist noch längst keine Grippe“

Gründling kennt die Bilder von erkrankten Lungen, beatmeten Patienten und ausgefüllten Totenscheinen. „Viele denken immer, dass Corona wie eine Grippe oder eine Erkältung verläuft. Das ist aber völliger Quatsch. Wer schon einmal eine richtige Grippe hatte, weiß, dass es keine Erkältung ist. Und eine Grippe kann es den Körper richtig aus der Bahn werfen. Alle die meinen, dass es sich nur um eine Grippe handelt, hatten wahrscheinlich noch nicht eine richtige Grippe“, so seine Vermutung.

Dieses CT-Bild zeigt eine gesunde Lunge. Quelle: Sepsisdialog

Schäden an der Lunge auf CT-Bildern zu sehen

Auf Computertomographiebildern verdeutlicht Matthias Gründling die Schäden, die an einer Lunge durch die Covid-19-Erkrankung entstanden sind. Sie stammen von einem Patienten zwischen 40 und 50 Jahren. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann er nicht auf das Geschlecht und konkretes Alter eingehen. „Es bilden sich Veränderungen Lunge, die verhindern, dass genug Sauerstoff in das Blut kommt“, erklärt er. Den Sauerstoff brauchen aber alle Organe wie Herz, Gehirn, Leber, Nieren usw. um problemlos zu funktionieren.

Folgeschäden für die Patienten

Die erkrankten Patienten leiden nach der Zeit im Krankenhaus oft an Folgeschäden. „Es beginnt mit kognitiven Störungen, über den Bewegungsapparat bishin zu Angststörungen. „Wenn die Patienten drei Wochen im künstlichen Koma lagen und dann aufwachen, haben sie wie einen Filmriss. Sie wachen auf und ringsherum um ihn stehen Menschen in Vollschutzanzügen. Sie wissen nicht, wo sie sind und was passiert ist. Das ist für einige Patienten im Nachhinein eine große psychische Belastung“, erklärt er.

Dieses CT-Bild zeigt die Lunge eines Patienten, der an Covid 19 erkrankt ist. Quelle: Sepsisdialog

Neuartige App soll Gesundheitsdaten liefern

Neben den Patienten auf den Intensivstationen gibt es eine Reihe von positiv getesteten Personen, die ohne schwere Symptome in der häuslichen Quarantäne verharren und ihre Erkrankung kurieren. Wer positiv auf Corona getestet wurde, kann sich vom Projekt Sepsisdialog der Unimedizin Greifswald via App unterstützen lassen. Betreffende können freiwillig Symptome in ihr Smartphone eingeben, sobald sie sich angemeldet haben. Über ein kleines Pulsoximeter wird ab dann die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen. Verschlechtert sich diese, kontaktieren die Mitarbeiter des Sepsisdialogs die Patienten und geben Empfehlungen. Dazu kann der Hinweis gehören, sich ins Krankenhaus zu begeben, aber auch, den Rettungsdienst zu rufen. Bisher wird verschlechterte Sauerstoffversorgung oft nicht bemerkt, solange die Betroffenen noch keine Luftnot verspüren. Diese sogenannte „silent hypoxia“ zu erkennen und möglichst früh zu behandeln, kann Patienten retten und zusätzlich die Intensivkapazitäten schonen.

Mithilfe eines Pulsoximeters kann die Sauerstoffsättigung und der Puls des Patienten gemessen werden. Sind die Werte zu niedrig, sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Quelle: Gründling

Krankheitsbild ist der Sepsis ähnlich

„Wenn Corona-Patienten wegen des Lungenversagens auf der Intensivstation behandelt werden müssen, zeigen Sie ein Krankheitsbild, das der Sepsis sehr ähnlich ist“, erklärt Gründling, der auch Initiator des Projekts ist: „Dass wir versuchen, solche schweren Verläufe zu verhindern und uns um die Prävention kümmern, ist daher selbstverständlich für das Team des Sepsisdialogs.“

Zugangsdaten kommen von der Klinik

Teilnehmen können positiv Getestete in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen. Interessierte benötigen lediglich ein Smartphone. Sie können sich unter sepsis@uni-greifswald.de melden und bekommen dann die Zugangsdaten zugeschickt. Die App können sie sich im Appstore herunterladen. Da positiv Getestete in Quarantäne bleiben müssen, können Sie das Zusatzgerät zur Messung der Sauerstoffsättigung durch eine Person Ihres Vertrauens abholen lassen.

Mit Hilfe einer App soll jetzt die Arbeit des Personals in den Krankenhäusern der Region erleichtert werden.

Von Hannes Ewert