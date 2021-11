Corona-Hotspot Züssow in Vorpommern: So erleben Einheimische die vierte Welle

Züssow

Drohen in Mecklenburg-Vorpommern bald sächsische Verhältnisse? Was die Sprache angeht vielleicht nicht – einige Regionen im Nordosten nähern sich aber gefährlich der Tausender-Inzidenz. Besonders betroffen ist zurzeit Vorpommern. Gleich drei Amtsbereiche liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz über 750 oder 800 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner.

Der Amtsbereich Züssow besteht aus 13 Gemeinden, inklusive der Stadt Gützkow. Alle zusammen zählen gerade einmal um die 12 000 Einwohner, die Inzidenz lag dort am Dienstag bei 751. Etwa auf halber Strecke zwischen Greifswald und Anklam liegt die Kleinstadt Gützkow. Der Sturm aufs Rathaus zum 11.11. wurde den Karnavalisten noch gewährt, der Adventsmarkt am 28. November hingegen muss ausfallen. Auch die Verwaltungen im Landkreis sind für Besucher wieder geschlossen. Zu viele Corona-Fälle wurden in den letzten Tagen in der Region gezählt.

Corona-Warnampel steht für Vorpommern-Greifswald auf „orange“

Dabei stechen diese Gemeinden besonders hervor, denn der Kreis Vorpommern-Greifswald steht in der Corona-Warnampel des Landes gerade „nur“ auf Stufe „orange“. Die Mecklenburgische Seenplatte ist bereits „rot“.

Jutta Dinse (CDU) ist Bürgermeisterin der kleinen Stadt in Vorpommern und gleichzeitig Amtsvorsteherin des gesamten Amtsbereiches. Sie erklärt die hohe Inzidenz für die Gegend so: „Es gab einen Corona-Ausbruch in einem Heim.“ Das schlage sich dann gleich in der Inzidenz für den gesamten Amtsbereich nieder. Ansonsten seien es nicht „die Massen“, die sich in und um Züssow und Gützkow infizieren. Auswirkungen hat dies dennoch auf alle, die dort leben.

Viel Corona, wenig Weihnachtsstimmung

In Gützkow ist auf den Straßen in diesen Tagen nicht viel los. Der beliebte Adventsmarkt ist abgesagt worden, auch gemeinschaftliches Basteln und Schmücken des Weihnachtsbaumes. Toralf Sellentin und Rainer Krüger wollen dennoch für etwas vorweihnachtliche Stimmung in der kleinen Stadt sorgen: Sie haben leuchtende Sterne und eine Lichterkette entlang der Hauptstraße aufgehängt. Der Weihnachtsbaum vor der Kirche wird auch noch geschmückt. „Der ist aber etwas klein ausgefallen in diesem Jahr“, kommentiert Rainer Krüger. Passt vielleicht, denn das Adventsprogramm fällt auch eher klein aus. „In der Schule gibt es immer mal wieder Corona-Fälle, Freunde der Kinder mussten in Quarantäne“, sagt Elektriker Rainer Krüger.

Aktuelle Impfangebote Donnerstag, 25. November: Neuenkirchen bei Greifswald: Marktkauf in der Passage, Höhe Bäcker Junge, Marktflecken, 9 bis 18 Uhr. Freitag, 26. November: Torgelow: Mehrgenerationenhaus, Blumenthaler Straße 18, 10 bis 15.30 Uhr. Sonnabend, 27. November: Pasewalk: Kulturforum „Historisches U“, An der Kürassierkaserne 9 (Landratsamt) 10 bis 16 Uhr.

Beim Bäcker winkt die Fachverkäuferin hinter dem Tresen ab. Von Corona möchte dort keiner mehr was hören. „Das Thema ist ermüdend. Das ist alles schlimm“, sagt sie.

Uneinigkeit beim Impfen

Dass die Inzidenz der Ungeimpften aktuell etwa sieben Mal höher in MV ist als die der Geimpften, gaben Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) und Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstagabend nach einem MV-Gipfel bekannt und mahnten eindringlich, sich noch impfen zu lassen.

„Da wird mir schlecht, wenn ich so viel vom Impfen höre“, sagt eine Vorpommerin, die mit ihrer hochschwangeren Tochter zum Einkaufen unterwegs ist, dazu. Einig darüber, ob die junge werdende Mutter sich nun impfen lassen sollte oder nicht, wurden sich die beiden an diesem Nachmittag nicht.

Mutter sieht Halloween-Partys als Problem

Ein paar Kilometer weiter in Züssow ist eine 34-jährige Mutter ganz anderer Meinung. Sie findet deutliche Worte gegen Ungeimpfte: Jeder solle sich fragen, was sein muss und was nicht. Kinder werden in Quarantäne geschickt, während Erwachsene, die die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, es nicht tun und so die Kinder anstecken. „Die Kinder stecken sich nicht in der Schule an, sondern im Privaten. Das kommt aus den Familien“, sagt Fanny Schubert.

Für die vielen Infektionen zurzeit hat sie eine Erklärung: „Vor knapp drei Wochen war Halloween. Da haben viele Partys mit den Kindern gefeiert. Jetzt sieht man, was daraus geworden ist“, sagt sie. Sie selbst habe bereits ihre dritte Impfung erhalten. „Das geht auch nicht anders. Ich bin als Physiotherapeutin im Außendienst unterwegs. Da muss man auf Nummer sicher gehen“, so Fanny Schubert, die befürchtet ihre Tochter könne sich im Hort infizieren.

Auch in anderen Landesteilen schießen die Fallzahlen immer weiter nach oben. Der Amtsbereich Pasewalk hatte zuletzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 774, das Amt Löcknitz-Penkun sogar von 817. Das sind allerdings Momentaufnahmen – in diesem Fall von Montag, 14.47 Uhr.

Der Amtsbereich Bützow im Landkreis Rostock hatte am Mittwoch eine Inzidenz von 569, Kröpelin von 568. Die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen weisen ihre Fallzahlen inzwischen nicht mehr nach einzelnen Amtsbereichen aus. Die landesweite Corona-Inzidenz lag am Dienstagnachmittag bei 342,8 – so hoch wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie.

Von Michaela Krohn