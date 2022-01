Corona-Hotspots in Vorpommern-Greifswald: Über 100 Einrichtungen betroffen

Greifswald

Die Meldungen über neue Rekordinzidenzwerte deutschlandweit nimmt nicht ab. Allein am Dienstag haben sich an einem Tag fast so viele Menschen infiziert, wie in Mecklenburg-Vorpommern in einem ganzen Jahr. Doch im Nordosten bleiben die prognostiziert hohen Inzidenzen bislang aus. Erst am Mittwoch meldete das Lagus einen deutlichen Anstieg um 104,8 auf eine Inzidenz von 491,6 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Damit liegt sie jedoch noch immer unter dem Landes- und Bundesschnitt.

Auch der Kreis hat zu Beginn der Woche noch Werte veröffentlicht. Die Datenabfrage bezieht sich jedoch auf erhobene Daten vom Montagmittag. Zu diesem Zeitpunkt war die Inzidenz, im Vergleich zur Vorwoche noch leicht rückläufig bis gleichbleibend.

In den Gemeinden rund um Greifswald, im Amtsbereich Landhagen wurde eine Inzidenz von 118 gemessen – der niedrigste Wert im gesamten Kreis. Die höchsten Werte kamen aus den Ämtern im Süden und Südosten. Im Amt am Stettiner Haff, dem Uecker-Randow-Tal, Usedom-Süd sowie Torgelow-Ferdinandshof lag die Inzidenz der vergangenen sieben Tage jeweils über 500.

Zahlreiche Schulen und Kitas betroffen

Nach wie vor sind Schulen und Kindertagesstätten stark von der Pandemie betroffen. Laut Meldungen der Kreisverwaltung sind aktuell 50 Schulen und 32 Kindertagesstätten von der Corona-Pandemie betroffen. An 22 Schulen und 12 Kitas gibt es eine Fallhäufung, also mehr als einen aktiven Coronafall.

Insgesamt spricht der Kreis von 105 Einrichtungen, die betroffen sind. Dazu zählen beispielsweise auch Altenheime, Pflegeeinrichtungen und öffentliche Verwaltungen.

Corona-Ampel wieder auf rot

Wegen der steigenden Inzidenzen und der hohen Auslastung der ITS-Betten, die am Mittwoch mit 15,9 Prozent angegeben wurde, ist die Corona-Ampel im Kreis wieder auf rot. Wegen der zuvor entspannten Lage war es am Dienstag Freizeit- und Kultureinrichtungen erlaubt unter 2G+ Regeln zu öffnen. Beispielsweise das Pommersche Landesmuseum, das Freizeitbad und Greifswalder Kino können deswegen in dieser Woche wieder den Betrieb aufnehmen.

Von Philipp Schulz