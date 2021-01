Swinemünde

Das Krankenhaus in Swinemünde musste die Anmeldungen für die Impfung gegen das Covid-19-Virus einstellen. Der Grund: Die Lieferung des Impfstoffs wurde beschränkt.

Von den 270 für den 18. Januar bestellten Impf-Dosen wurden keine auf die Inseln geliefert. Erst am 19. Januar erhielt das Krankenhaus 180 Dosen. Das Krankenhauspersonal musste deshalb bereits vereinbarte Impftermine absagen. „Bei einer so geringen Menge an Impfstoffen, die in den kommenden Wochen für Impfzentren geplant sind, werden wir bald nicht in der Lage sein, eine weitere Gruppe von Patienten zu impfen. Deshalb setzen wir die Registrierung vorübergehend aus “, erklärt Dorota Konkolewska, Vorsitzende im Swinemünder Krankenhaus. Sie versichert, dass es vorerst keinen Grund zur Sorge gäbe. Alle, die die erste Dosis erhalten haben, würden auch mit der nächsten geimpft.

Bisher 786 Menschen geimpft

Bisher haben 786 Personen den Impfstoff erhalten - hauptsächlich medizinische Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen, das Gesundheitspersonal und Freiwillige, die im Krankenhaus arbeiten. Impfungen in dieser Gruppe sollen bis Ende Januar abgeschlossen sein. In der nächsten Phase werden Senioren über 80 geimpft.

„Wenn die Lieferungen erhöht werden, werden wir das Registrieren fortsetzen. Wir sind guter Hoffnung, dass das Liefervolumen im Februar zunehmen wird “, sagt Konkolewska.

Swinemünder können sich an drei Stellen impfen lassen: im Kurbetrieb Swinemünde, im Krankenhaus und in einer Militärspezialklinik. Außerdem besteht die Möglichkeit, in einem Container, der neben einem Labor aufgestellt worden ist, einen schnellen Antigentest durchzuführen. Der Container ist jeden Tag geöffnet.

