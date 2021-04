Corona-Impftag in Greifswald: Aktuell keine langen Wartezeiten

Greifswald

Am Samstagvormittag ist die Schlange vor dem Greifswalder Impfzentrum noch akzeptabel lang. Schätzungsweise knapp unter 100 Menschen warten vor dem Impfzentrum auf ihre erste Dosis Corona-Impfstoff. Die Wartezeit dürfte etwas über eine Stunde betragen. Die Schlange wirkt lang, da sich alle an den gebotenen Mindestabstand halten. Das Impfzentrum hat seit acht Uhr morgens geöffnet. Planmäßiges Ende der Aktion ist gegen 18 Uhr.

Zum Impfzenturm können alle Menschen kommen, die in Vorpommern-Greifswald leben und über 60 Jahre alt sind. Mitzubringen sind nur der Personalausweis und eine dicke Jacke. Auch wenn es immerhin nicht regnet, kann es beim Warten doch etwas frisch werden. Verimpft wird ausschließlich der AstraZeneca.

Landrat: „Werden möglichst viele abarbeiten“

Wir werden heute möglichst viele in der Schlange abarbeiten.“ Auch Landrat Michael Sack (CDU) ist in Greifswald vor Ort. Er verspricht, dass trotzdem alle, die heute kommen geimpft werden. „Wenn es hintenraus zu spät wird, werden wir die Leute absprechen und Termine machen.“

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Technische Hilfswerk und ein Kaffeestand versorgen die Wartenden. Eine von ihnen konnte den Termin gar nicht abwarten:

Einige standen ab 6 Uhr in der Schlange

Inge Freudenstein ist an diesem Samstag als eine der Ersten wieder aus dem Impfzentrum in der Greifswalder Brandteichstraße gekommen. Sie ist mit ihrem Mann extra früh aus Stolpe an der Peene bei Anklam gekommen. Seit kurz nach sechs Uhr stehen die beiden an, für den langerwarteten Piecks mit dem Corona-Impfstoff AstraZeneca. Als wir gehört haben, dass die Impfung ohne Termin möglich ist, wussten wir, dass wir so früh kommen werden“, sagt Freudenstein. Einige Impfwillige sollen schon gegen halb 6 angestanden haben.

Von Philipp Schulz