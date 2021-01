Corona-Impfung auf Usedom geht in die zweite Runde 

Zinnowitz

In der kommenden Woche beginnt auf der Insel Usedom die zweite Impfwelle. Betroffen von der Corona-Schutzimpfung sind vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Somit bekommen die Senioren vier Wochen nach der ersten Impfung den zweiten Pieks in den Oberarm.

Anfang Januar verabreichten mobile Impfteams in den Heimen die erste Dosis an die Einwohner. Nicht nur die Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen bekommen den zweiten Pieks in den Oberarm, sondern auch das Personal. Allerdings beruht die Impfung beim Personal auf Freiwilligkeit.

Laut Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden bislang 1966 Männer und Frauen mit der Corona-Schutzimpfung versorgt. Seit Beginn des Jahres sind mobile Impfteams vom DRK, THW, DLRG und ASB unterwegs, um Senioren in den Altersheimen zu impfen. Diese haben oberste Priorität, da es dort in der Vergangenheit häufig zu größeren Ausbrüchen mit fatalen Folgen für die Bewohner kam.

