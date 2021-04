Corona-Impfung ohne Bescheid in Vorpommern-Greifswald möglich

Vorpommern-Greifswald

Der Impfstoff AstraZeneca, der nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission ausschließlich bei Menschen über 60 Jahre verimpft werden soll, ist inzwischen für diese Altersgruppe generell freigegeben worden.

Das bedeutet, dass alle Personen, die ihr 60. Lebensjahr vollendet haben, sich auch dann zur Impfung mit AstraZeneca in einem Impfzentrum anmelden können, wenn sie noch keinen schriftlichen Bescheid erhalten haben.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem können alle anderen Menschen, die sich impfen lassen möchten und eine Impfberechtigung besitzen, ihren Termin in einem Impfzentrum jetzt online buchen. Auf der Homepage www.corona-impftermin-mv.de haben sie die Möglichkeit, sich für einen Termin einzubuchen, ohne Wartezeiten am Telefon in Kauf nehmen zu müssen. Die telefonische Anmeldung ist unter 0385 – 202 711 15 trotzdem weiterhin möglich.

Das Impfmanagement des Kreises sieht die Online-Buchung als Chance, die schleppende Terminvereinbarung zu beschleunigen und somit die Impfzentren besser auslasten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Vorpommern-Greifswald gibt es in Pasewalk, Greifswald sowie in Anklam (Außenstelle) insgesamt drei Impfzentren. Ab der kommenden Woche sollen zusätzlich Impfungen in Arztpraxen durchführt werden. Viele niedergelassene Hausärzte hätten bereits Impfdosen erhalten oder werden noch eine Lieferung bekommen, teilt der Landkreis weiter mit.

Von OZ