Wolgast

Es gibt neue Impftermine in Wolgast, da alle für den 26. November angebotenen Termine fast vollständig vergeben sind. Darüber informiert Dr. Gero Kärst, der gemeinsam mit der Stadt Wolgast und dem Impfzentrum des Landkreises das lokale Impfzentrum im Wolgaster Sportforum wiederbelebt. Unter www.wolgast.de/corona können noch wenige Termine für den kommenden Freitag (26. November) und neue Termine für Sonnabend, den 4. Dezember gebucht werden.

Wegen der großen Nachfrage besteht zusätzlich ohne Anmeldung am 23. und 30. November (zwei Dienstage) in der Zeit von 8 bis 12 Uhr in der Praxis von Dr. Gero Kärst in der Wilhelmstraße 3 in Wolgast die Möglichkeit zur Boosterimpfung solange der Impfstoff reicht. Dafür stehen an diesen Tagen die unermüdlichen Schwestern und mehrere Ärzte bereit.

Geringe Inzidenz im Amt Am Peenestrom

Laut Kärst raten Experten mittlerweile nach Studien, eine Boosterung bei all jenen Impfwilligen vorzunehmen, wo wenigstens vier Monate seit der Zweitimpfung vergangen sind. Bei Johnson&Johnson kann die Auffrischungsimpfung vier Wochen nach der ersten Spritze erfolgen . „Da die Immunantwort des Körpers erst ein paar Tage nach der Impfung aufgebaut wird, sollte die Boosterung bis Mitte Dezember erfolgt sein, damit Familientreffen und andere Veranstaltungen, die zu Weihnachten überall geplant sind, nicht zu einer erneute Wellenspitze führen“, erläutert der Mediziner. Zudem empfiehlt er, auch immer die mögliche Impfkapazität des Hausarztes zu erfragen.

Kärst ist froh, dass die Nachfrage nach Impfungen in Wolgast hoch ist. „Durch dieses gemeinsame Engagement hat das Amt Am Peenestrom in MV mit eine der geringsten Inzidenzen. Wir haben es in der Hand, dass das so bleibt“, meint er.

Von Cornelia Meerkatz