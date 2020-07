Corona-Krise: Heringsdorfer Eigenbetrieb mit 1,2 Millionen Euro Miese

Heringsdorf

Kassensturz beim Eigenbetrieb der Kaiserbäder: Durch den Corona-Lockdown klafft im Etat der Kurverwaltung aktuell ein Minus von 1,2 Millionen Euro. „Dennoch stehen wir besser da als erwartet“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann im jüngsten Eigenbetriebsausschuss. Bis Jahresmitte habe der Kurbetrieb Erlöse von 3,6 Millionen Euro erzielt. Durch die Kurtaxe flossen allein 2,1 Millionen Euro in die Kasse, durch Parkeinnahmen 267 000 Euro. Die Ostseetherme spülte 422 000 Euro in den Etat.

Durch die Lockerungen gab es bereits im Mai wieder Einnahmen. „Für den Juni hatten wir mit einem Ergebnis von 50 Prozent zu den Vorjahreszahlen gerechnet, am Ende wurden es sogar 90 Prozent“, sagt Heilmann, der einen Nachtragsetat ankündigte. „Mal sehen, wo wir in diesem Jahr doch noch investieren können.“

Übernachtungen sind deutlich gesunken

Bei den Ankünften liegen die Kaiserbäder bis Juni im Vergleich zum Vorjahr bei einem Minus von 131 000, was knapp 41 Prozent bedeutet. Von Mitte März bis Mitte Mai waren wegen der Pandemie die Promenaden auf Usedom verwaist, die Hotels leer. Das wirkt sich auch auf die Übernachtungen aus: 612 000 fehlen gegenüber dem Vorjahr. Bei den Parkeinnahmen gibt es im ersten Halbjahr ein Defizit von 117 000 Euro.

Knapp 20 000 Besucher waren es im Juni in der Ostseetherme – 2019 waren es noch über 46 000. Im April des vorigen Jahres strömten knapp 95 000 Besucher in die Therme, in diesem Jahr coronabedingt in den Monaten April und Mai niemand.

Von Henrik Nitzsche