Corona-Krise trifft Usedomer Bäderbahn hart – vorerst keine Großprojekte mehr

Sieben Monate Lockdown, keine Urlauber und viele Arbeitnehmer im Homeoffice. Die Corona-Krise hat die Usedomer Bäderbahn durch den Wegfall eines Großteils seiner Fahrgäste finanziell hart getroffen. Wie Geschäftsführer Jörgen Boße auf Nachfrage mitteilt, schüttelte die Pandemie alle geplanten Investitionen völlig durcheinander. Es könnte noch sehr lange dauern, bis alles wieder in geregelten Bahnen läuft. „Wir sind gerade dabei, uns völlig neu zu sortieren, denn wir werden das zweite Geschäftsjahr in Folge mit einem Defizit abschließen“, sagt er. Verständlich, wenn mehr als ein halbes Jahr viele Busse und Bahnen kaum besetzt waren.

Eine große Investition von rund 350 000 Euro wurde in dieser Woche abgeschlossen. Seit Mitte Oktober war der Bahnübergang im Zinnowitzer Möskenweg gesperrt. Am Mittwochabend drang dann die Nachricht unter den Einwohnern durch, dass die Straße endlich wieder frei ist. Vorbei sind die Umleitungen durch den Ort und der Schienenersatzverkehr für die Fahrgäste.

Einige Autofahrer schwärmen schon vom neuen Bahnübergang. Das Holpern hat ein Ende und auch die Fußgänger, die von der einen zur andere Seite der Gleise wollen, kommen jetzt sicherer rüber. Der Bahnübergang wurde nun der sanierten Straße angepasst. Die Baumaßnahme sollte bereits im vergangenen Jahr realisiert werden, doch viele Unwägbarkeiten haben zu einer Verzögerung der Planung geführt.

Usedomer Bäderbahn legt Bauprojekt auf Eis

Einige andere Bauprojekte musste die Usedomer Bäderbahn zunächst auf Eis legen, denn für die Umsetzung brauchen die Eisenbahner geeignetes Material und Baufirmen. Beides ist auf dem Markt gerade sehr knapp – die Rohstoffpreise schießen außerdem gerade durch die Decke.

Großbaustellen – wie die Sanierung des Bahnüberganges im Möskenweg – sind in den kommenden Monaten zunächst nicht geplant. „Die Anlagen auf den Bahnhöfen werden wir Schritt für Schritt erneuern, aber das sind keine Großprojekte“, so Boße. Aufgrund der vergangenen Monate lebe die Usedomer Bäderbahn finanziell von der „Hand in den Mund“.

Vision: Bahnhöfe im 20-Minuten-Takt anfahren

Noch im Mai 2018, als der neue Bahnhof Schmollensee feierlich eingeweiht wurde, stellte Boße in Aussicht, dass es auf Höhe des Forsthauses Damerow einen weiteren Haltepunkt geben soll. Der Haltepunkt am Forsthaus soll in der Kurve zwischen dem Gedenkatelier Niemeyer-Holstein und dem Forsthaus entstehen. „So dicht können die Urlauber dann am Strand aussteigen. Es ist eine sehr attraktive Ecke, denn hier gibt es mehrere touristische Anziehungspunkte“, erklärte Boße damals. Wann der neue Haltepunkt in Angriff genommen werden soll, ließ Boße trotz Nachfrage offen.

Die Vision der Usedomer Bäderbahn ist es, dass sie in ein paar Jahren im 20-Minuten-Takt die Bahnhöfe ansteuern kann. Im Sommer läuft alle 30 Minuten ein Zug den Bahnhof an, im Winter nur alle 60 Minuten. Die Züge sind in den Sommermonaten – ob Regen- oder Sonnentag – meist sehr voll. Mit einem 20-Minuten-Takt könnte die Situation etwas entschärft werden.

