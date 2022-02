Corona-Lage in Vorpommern-Greifswald: Weniger Impfungen, mehr Covid-Patienten

Greifswald

Am Donnerstag lud Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU), selbst gerade in Corona-Quarantäne, zur digitalen Pressekonferenz. Ein Thema: Wie steht es um die Corona-Situation im Kreis? Laut Informationen der Kreisverwaltung gebe es aktuell mehr als 6300 bestätige aktive Fälle im Kreis. Auch die gemeldeten Fälle aus den Krankenhäusern steigen. Die Impfquote sinke jedoch.

Besonders die Zahl der neuen Erstimpfungen habe in den ersten Wochen des neuen Jahres stetig nachgelassen. In der siebten Kalenderwoche vom 14. bis 20. Februar hätte sich nur eine Personengruppe im geringen zweistelligen Bereich zu einer ersten Impfung gegen das Coronavirus bewegen lassen. Darunter fallen jedoch nur die Impfungen, welche der Kreis selbst mit den mobilen Impfteams und in den Impfzentren durchführe, erklärte Landrat Michael Sack. Menschen, die eine Impfung bei Haus- und Betriebsärzten vorzögen, werden in der Statistik nicht beachtet.

Impfstoff Novavax im März erwartet

Das gleiche Phänomen sei bei den Impfungen von Kindern zu beobachten, so Sack. Trotzdem wolle der Kreis an seinen Impfaktionen festhalten. Das Impfen ohne Termin ist mittlerweile fast überall möglich – die geringe Nachfrage macht es möglich. Voraussichtlich ab März wird zudem der Impfstoff von Novavax im Kreis ankommen. Dieser sogenannte Totimpfstoff wird ausschließlich über die offiziellen Stellen der Gesundheitsämter verimpft. Termine gibt es über die Landeshotline unter 0385 / 20 27 11 15 oder über das Onlineportal des Landes unter www.corona-impftermin-mv.de.

Gleichzeitig bereitet sich der Landkreis auf die zweite Auffrischungsimpfung vor, welche die ständige Impfkommission für über 70-jährige Menschen, Anwohner von Pflegeeinrichtungen und Menschen mit Immundefizienz bereits nach drei Monaten empfiehlt. Für medizinisches Personal gilt eine Auffrischung sechs Monate nach der ersten Boosterimpfung als sinnvoll.

Belastung in Klinikum ist hoch – Personal fehlt

Während die Impfstraßen auf Menschen warten, ist im Klinikum die Rede von einer hohen Belastung. Auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG hieß es, dass die Notwendigkeit der Isolation, auch bei Patientinnen und Patienten, bei denen noch unklar ist, ob sie infiziert sind, ein enormer Zusatzaufwand sei. „Hinzu kommt beispielsweise die Betreuung infizierter Patientinnen und Patienten durch Fachärztinnen und Fachärzte von Spezialdisziplinen, die sonst in ganz anderen Gebäudeteilen arbeiten,“ erklärte Klinikumssprecher Christian Arns.

Hinzu komme, dass aktuell 16 Prozent des Pflegepersonals nicht einsetzbar sei. Hier mischten sich „normale“ Erkrankungen, Corona-Infektionen, Urlaub, Quarantäne und das sogenannte „kinderkrank“ – wenn also die Kinder des Pflegepersonals krank sind und die Eltern deswegen zu Hause bleiben und auf der Arbeit fehlen. Etwa ein Drittel der Ausfälle ist auf Corona zurückzuführen, Tendenz steigend, so Arns weiter.

Hohe Hospitalisierungsrate im Kreis

Aktuell liegen im Klinikum 49 Patientinnen und Patienten, die mit Corona infiziert sind. Sechs von ihnen müssen auf einer Intensivstation versorgt werden. Zehn weitere Covid-19-Patientinnen und -Patienten seien nicht mehr infektiös und zählen daher nicht zu den Infizierten, werden wegen ihrer schweren Erkrankung jedoch weiterhin intensivmedizinisch versorgt. Mit einer ITS-Auslastung von 14,8 Prozent bildet der Kreis gemeinsam mit Vorpommern-Rügen damit die Spitze. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Hospitalisierungen ist in Vorpommern-Greifswald so hoch wie in keinem anderen Kreis. Sie liegt bei 18,7.

Geplante Impfaktionen in Vorpommern-Greifswald 1. März – Freies Impfen Schönwalde Center Greifswald 10-16 Uhr, Ernst-Thälmann-Ring 11-13, 17489 Greifswald 2. März – Freies Impfen Rathaus Greifswald 9-12 Uhr und 13-16 Uhr, Am Markt 1, Greifswald 3. März – Freies Impfen Stadt Anklam 10-13 Uhr und 14-18 Uhr, Volkshaus Anklam, 17389 Anklam 4. März – Freies Impfen Marktkauf Neuenkirchen (in Passage zwischen Reisebüro und Post) 9-13 Uhr und 14-18 Uhr, 17498 Neuenkirchen Stadthalle Torgelow 14-18 Uhr, Ukranenstraße 5, 17358 Torgelow

Sack: „Wir wissen noch nicht genau, woran es liegt. Haben wir wirklich so viel Zulauf?“ Mit dem Smarttimer habe der Kreis auch ein eigenes Meldesystem, mit dessen Hilfe die Krankenhäuser die Patienten eigenständig melden können. „Es ist wahrscheinlich auch so, dass die Regionen mit weniger Geimpften mehr Menschen hospitalisiert werden müssen. Das Ost-West-Gefälle bei Impfungen ist bekannt“, so der Landrat. Für ihn sei das aber auch keine Erklärung für die deutlich höhere Hospitalisierungsrate im Vergleich zu den anderen Kreisen.

Inzidenz im gesamten Kreis hoch

Nach einigen Wochen Pause hat der Kreis auch wieder begonnen die 7-Tages-Inzidenz in den einzelnen Ämtern zu veröffentlichen. Diese ist flächendeckend hoch. Die höchste Inzidenz wird aus Strasburg gemeldet – hier liegt sie bei 1603. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in Heringsdorf auf der Insel Usedom (734). Am meisten bestätigte aktive Fälle sind in Greifswald, der größten Stadt des Kreises. 1443 Corona-Infizierte wurden hier gemeldet. Zu den rund 6300 Infizierten im Kreis kommen 2884 Personen, die in Quarantäne sind und 3139 Menschen in Isolation.

