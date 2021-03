Greifswald

Am vergangenen Donnerstag sind in den Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Greifswald insgesamt 1126 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das teilte am Samstag Kreissprecher Achim Froitzheim mit. Dabei entfielen 713 Impfungen auf das Impfzentrum Greifswald, 221 auf die Impfaußenstelle in Anklam und 192 Impfungen auf das Impfzentrum Pasewalk.

Am Freitag konnten in den Zentren 757 Menschen geimpft werden. „Anhand der Tagesleistung vom Donnerstag sieht man deutlich, was die Impfzentren des Landkreises leisten können, wenn die Voraussetzungen stimmen. Nach wie vor ist die Terminvergabe an der Hotline des Landes unser größtes Problem“, sagt Landrat Michael Sack (CDU). In Verantwortung der Kreisverwaltung werden zwei ständig besetzte Impfzentren, sieben Impfaußenstellen und sieben mobile Impfteams vorgehalten.

Unter optimalen Bedingungen können die Helfer von Kreis, Bundeswehr, Universitätsmedizin Greifswald, Stadt Greifswald, THW, DRK, ASB und DLRG neben den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk zwei Impfaußenstellen gleichzeitig betreiben. Dann könnten rund 1500 Menschen pro Tag geimpft werden, vorausgesetzt, der Impfstoff ist vorhanden, so Froitzheim.

Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Greifswald laut Landesamt für Gesundheit und Soziales bei 124,8.

