Corona: Lebendiger Adventskalender kommt in den Kaiserbädern virtuell

Die evangelischen Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin und Ahlbeck haben entschieden, den Lebendigen Adventskalender in diesem Jahr ruhen zu lassen. Die Absage fand bereits vor dem erneuten Lockdown statt, denn es gab zu große Bedenken, dass man beim Adventsliedersingen nicht den nötigen Abstand einhalten könne. Die Verantwortlichen versichern jedoch, dass der zu einer schönen Tradition gewordene Brauch des Lebendigen Adventskalenders wiederaufgenommen wird, wenn dies wieder möglich ist.

Bis dahin geht der Adventskalender der Kaiserbäder-Kirchengemeinden online. Die Ahlbecker Kantorin Sylvia Leischnig erklärt, es sollten „möglichst viele Menschen erreicht werden, die sich unsicher und eingeschränkt wegen der Pandemie fühlen, die im Winter nicht mehr gern nach draußen gehen oder es auch nicht können und die gern auch verschiedene moderne Medien nutzen zur Kommunikation.“ Für all diese Menschen soll nun ein Gruß der Kirchengemeinden vorbereitet werden in Form eines virtuellen Adventskalenders.

Wie die Kantorin weiter ausführt, soll es jeden Tag „eine Datei zum Öffnen geben, in der sich bekannte Weihnachtslieder (Klavier und Gesang) befinden, die man mit dem beigefügten Text zu Hause mitsingen kann, und in der sich auch an manchen Tagen ein gesprochener Text befindet – zum Beispiel ein Psalm oder die Weihnachtsgeschichte, die unsere Konfirmanden vorlesen werden“, so Sylvia Leischnig.

Die Datei werde jeweils in eine Soundcloud und in den WhatsApp-Status gestellt sowie auf der Homepage für Ahlbeck-Zirchow (pfarramt-ahlbeck-zirchow.de) und bei Facebook erscheinen sowie auf den Internetseiten der Pfarrämter Heringsdorf-Bansin und Ahlbeck-Zirchow auf kirche-auf-usedom.de. Auf der letztgenannten Internetseite finden interessierte Leser auch alle Termine inklusive der Weihnachtsgottesdienste sowohl der Kaiserbäder-Kirchengemeinden als auch der anderen Insel-Kirchengemeinden.

