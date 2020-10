Zinnowitz

Und wieder wird die Insel leer: Von einem Extrem ins andere – spätestens am Montagmorgen heißt es: Koffer packen und abreisen. Wieder einmal. Die Bilder ähneln denen aus dem März, als innerhalb weniger Tage die Insel Usedom wegen des ersten Shutdowns leergezogen wurde. Ab Montagmittag sind die Insulaner wieder (fast) unter sich.

„Wir sind traurig und betrübt – wie in einer Schockstarre“, sagt Krister Hennige, Geschäftsführer der Vineta-Hotels in Zempin und Zinnowitz sowie Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Ostvorpommern. Kurz nach dem Mittag rief er seine Mitarbeiter zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung zusammen. Die Themen: Kurzarbeit, Zahlung der Löhne und vor allem, wie es weitergeht. „Jeder vernünftige Hotelier/Gastwirt/Restaurantbetreiber wird seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, weil er sie behalten möchte. Im Grunde haben wir ein Berufsverbot erteilt bekommen“, so Hennige.

Ob sich die bis Montagfrüh von der Insel Usedom abreisenden Gäste in Quarantäne nach ihrem Aufenthalt im Risikogebiet Vorpommern-Greifswald begeben müssen, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landkreise vor Ort ab.

Hotels und Restaurants waren nie Corona-Treiber

Für die Tourismuswirtschaft auf Usedom ist der zweite Lockdown innerhalb weniger Monate ein herber Schlag. „85 Prozent der Menschen leben auf der Insel direkt oder in zweiter Reihe vom Tourismus. 600 Betriebe auf der Insel betreiben Gastronomie und Beherbergung“, so Hennige.

Der Dehoga-Vorsitzende findet es genau wie der Vorsitzende des Hotelverbandes der Insel Usedom, Michael Raffelt, außerordentlich schade, dass ihre Branche dafür bluten muss, dass die Infektionszahlen bundesweit nach oben gehen. „Nachweislich sind die Fälle nicht in der Gastronomie oder Hotels entstanden, sondern meist durch Reiserückkehrer. Stück für Stück hat sich das Virus dann im Landkreis verteilt.“

Allerdings blieben Hotellerie und Gastronomie auf der Insel nicht vom Virus verschont. „Es gab Einzelfälle, in denen Mitarbeiter positiv in Hotels getestet wurden. Bei der Nachverfolgung stellte sich aber heraus, dass die Ansteckung im familiären Umfeld stattfand und nicht durch Hotelgäste. Das zeigt uns, dass wir sehr gute Hygienekonzepte haben. Wir waren Vorreiter in der Branche für ganz MV“, so Hennige.

Dennoch gehen auch die Hotels auf Nummer sicher. Im privaten Corona-Testzentrum in Bansin sollen künftig die Mitarbeiter der einzelnen Hotels allesamt regelmäßig getestet. „Wir wollen und brauchen Sicherheit, auch wenn wir jetzt erst mal schließen müssen. Wir sind gerade dabei, die Schnelltests zu besorgen“, erklärt Michael Raffelt.

Skepsis zur Sinnhaftigkeit der jetzigen Maßnahmen

Raffelt ist daher skeptisch, ob der vierwöchige Lockdown tatsächlich das erhoffte Ergebnis bringt. „Wir fahren dort, wo Profis mit Erfahrung am Werk sind, alles runter und halten die Familie hoch – jenen Ort, wo nichts kontrolliert wird. Ob das gut geht, wird sich zeigen“, sagt er und ergänzt: „Für uns geht es um die Frage: Wie kompensieren wir jetzt die neuerlichen Verluste? Denn Fakt ist ja, dass wir nach dem ersten Lockdown durch das zehntägige nicht verfassungskonforme Beherbergungsverbot Anfang Oktober, als die Urlauber aus dem Raum Berlin und Brandenburg nicht anreisen durften, wahnsinnig viel Umsatz verloren haben“, sagt Raffelt.

Nun der zweite Lockdown. Es gehe jetzt nicht nur um die Gehälter der Mitarbeiter, sondern auch um den bereits gekauften Warenbestand, die Lieferantenrechnungen und die Fixkosten der Hotels und Restaurants, schildert der Hotelverbands-Vorsitzende. Für ihn wie für Raffelt stellt sich jetzt die Frage, inwieweit die Umsatzausfälle gezahlt werden. „Die Personalkosten fallen durch die Kurzarbeitergeldzahlungen weg, aber es gibt eine Reihe von Verbindlichkeiten, die jedes Hotel zu zahlen hat. Das fängt bei der Stromrechnung an und hört bei Bankdarlehen auf“, erklären die langjährigen Hoteliers.

Große Häuser haben die größten Ausgaben

Raffelt stößt sich daran, dass Entschädigungen entsprechend des Umsatzes gezahlt werden und wieder die großen Häuser besonders bluten sollen. „Natürlich ist es wichtig, kleine Häuser gut zu unterstützen. Aber es darf nicht vergessen werden, dass große Häuser wie das Steigenberger, das Baltic, das Maritim auch die meisten Mitarbeiter und damit die meisten Ausgaben haben“, macht er deutlich.

Ganz klar fordern Krister Hennige und Michael Raffelt, dass den Hotels, Pensionen, Ferienwohnungs- und Restaurantbesitzern das Weihnachtsgeschäft nicht kaputtgemacht werden darf. „Die Buchungslage war bis zum Schluss sehr gut – der Sommer war fantastisch. Zwar konnten wir den Verlust des Frühjahrs-Lockdowns nicht ausgleichen, aber wir haben festgestellt, dass die Urlauber auch im November gern an die Ostsee kommen wollten“, sagt er.

Beide Hoteliers hoffen, dass sich die Situation bis zum Jahreswechsel wieder normalisiert. „Für wenige Tage herrscht dann Hochsaison. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Insel – gerade die Kurverwaltungen – Ideen entwickelt, damit auch ohne Party eine gute Stimmung herrscht und Gäste zufrieden sind. „Im Sommer haben wir die Natur, aber zum Jahreswechsel ist es nur wenige Stunden hell draußen. Vielleicht lassen sich die Promenaden außergewöhnlich toll illuminieren? Das wäre eine Idee.“

Von Hannes Ewert und Cornelia Meerkatz