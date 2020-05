Corona-Lockerungen: Kaiserbäder vorbereitet auf beginnende Saison 

Heringsdorf

„Die Kaiserbäder sind vorbereitet für den heute beginnenden Tourismus und auch auf den 25. Mai. Der Strand ist gereinigt, die Abfallbehälter aufgestellt und die Matten ausgelegt“, so informierte Kurdirektor Thomas Heilmann am Montagabend den Eigenbetriebsausschuss der Kaiserbäder.

Es kehrt Leben zurück in die Kaiserbäder: Auf der Promenade sprudeln die Brunnen wieder und sämtliche Toiletten werden ab Himmelfahrt wieder geöffnet sein. Diese sollen, so ist die Vorgabe, alle zwei Stunden gereinigt werden.

Touristeninformation in Ahlbeck geöffnet

Die Touristeninformation in Ahlbeck ist bereits wieder geöffnet – allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten und der Maßgabe, dass sich nur drei Personen im Raum aufhalten dürfen. Es gibt Markierungen auf dem Boden und Plexiglasscheiben am Tresen, die für Abstand bzw. Hygiene sorgen sollen. Der Wartebereich für die Touristen wird notgedrungen nach draußen verlegt.

Zudem gilt beim Besuch der Touristeninformationen eine Mund-Nasenschutz-Pflicht. Ab dem 25. Mai werden die Touristeninformationen in Ahlbeck und Bansin werktags von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 15 Uhr.

Da die Container in Heringsdorf am Platz des Friedens abgebaut wurden und die Eröffnung des Tourismus-Service-Zentrums erst am 7. August erfolgen soll, wird es bis dahin keine Touristeninformation in Heringsdorf geben. Einzig für Vermieter soll ab Montag kommender Woche in der Baustelle des Tourismus-Service-Zentrums eine provisorische Anlaufstelle geschaffen werden.

1,2 Millionen Verluste durch Corona

Heilmann informierte weiter, dass sich aktuell von 60 MitarbeiterInnen des Eigenbetriebes noch 27 KollegInnen in Kurzarbeit befinden. Auf die Einstellung von vier Saisonkräften wurde zudem verzichtet.

Durch den Corona-bedingten Abbruch des Tourismus Mitte März fehlten rund 330 000 Übernachtungen, so der Kurdirektor, der die damit verbundenen Verluste für den Eigenbetrieb auf 1,2 Millionen Euro beziffert. Diese resultieren vor allem aus fehlenden Einnahmen aus der Kurtaxe, der Parkgebühren und der Ostseetherme.

Von Dietmar Pühler