Corona-Lockerungen in MV: So reagieren Usedomer Hoteliers

Koserow/Heringsdorf

Nach der Schließung aller Hotels auf der Insel Usedom durch die Corona-Pandemie werden sie nun schrittweise wieder geöffnet. Bei Hoteliers und Touristikern sorgt diese Meldung für Freude, denn sie haben Planungssicherheit.

Sicherheit für den Gast und den Mitarbeiter

Auf diesen Tag hat Carsten Willenbockel, Direktor des Steigenberger Hotel in Heringsdorf, sehnsüchtig gewartet. „Endlich haben wir einen Eröffnungstermin, mit dem wir arbeiten können“, sagt er. Wochenlang hing er sprichwörtlich in der Luft, denn niemand wusste genau, wann der Hotel- und Gastronomiebetrieb in MV wieder Fahrt aufnimmt.

„Jetzt haben wir noch eine gewisse Vorlaufzeit, um uns vorzubereiten. Es geht ja nicht nur um den Gast, sondern auch um die Sicherheit der Mitarbeiter. Die Plexiglasscheiben für die Rezeption sind bestellt, Masken und ausreichend Desinfektionsmittel sind bereits vorhanden“, sagt er.

Verbrachte nun wochenlang seine Zeit fast allein im Hotel: Steigenberger-Direktor Carsten Willenbockel. Quelle: Hannes Ewert

Rein rechtlich dürfte Willenbockel sein Haus für Gäste aus MV öffnen. Ob er es wirklich macht, ist eine andere Frage. „Im Mai 2019 kamen nur 4,5 Prozent der Gäste aus dem eigenen Land. Es macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, das Haus zu öffnen. Wir gehen erst am 25. Mai an den Start. Auch die Gastronomie wird zeitgleich mit dem Hotel geöffnet“, sagt er.

In den nächsten Tagen will er seine Mitarbeiter schrittweise aus der Kurzarbeit holen und die Führungskräfte zusammenziehen, um eine Strategie zu entwickeln. Auch die Azubis kommen aus dem Urlaub zurück und nehmen ihre Arbeit auf. Dankbar ist Willenbockel der Politik, dass der Sommer durch die Lockerungsmaßnahmen nicht komplett verloren gegangen ist. „Die Zeit nach der Pandemie kann nur funktionieren, wenn alle – Gäste und Mitarbeiter – mit der Sache sensibel umgehen.“

Behutsame Pflege

Sein Kollege Rolf Seelige-Steinhoff, Chef der Seetelhotels, freut sich ebenfalls über die Lockerungen im Tourismus. „Am Montagabend wurde eine ganz zarte Pflanze in den Boden gesetzt. Wir müssen jetzt pfleglich mit ihr umgehen. Ein zu großer Windstoß und die Pflanze ist kaputt“, erklärt Seelige-Steinhoff und hat ein passendes Bild zum Umgang mit den Lockerungen.

„Das Hygienekonzept und die Arbeit der Taskforce tragen jetzt Früchte. Wir müssen damit sehr behutsam umgehen“, sagt er. Einer seiner Pläne sieht vor, dass die Frühstückszeiten von 7 bis 12 Uhr verlängert werden. Die Gäste essen dann nur in Etappen. „Durch die längeren Öffnungszeiten haben wir in den Restaurants nicht so eine hohe Dichte von Urlaubern. Das ist noch keine optimale Lösung, aber in der ersten Zeit wird man sich das genau anschauen müssen.“

Hotelzimmer sicherste Orte überhaupt

Die Hotelzimmer seien einer der sichersten Orte überhaupt. „Die Frage ist halt nur, wie die Regelungen am Strand aussehen. Wie will man dort den Mindestabstand einhalten? Gibt es Regelungen von den Kurverwaltungen? Diese Fragen müssen noch geklärt werden.“

Hotel-Chef Rolf Seelige-Steinhoff zeigte vor kurzem im Kaiserstrand Beachhotel, welche Hygienestandards im Hotel künftig möglich und nötig sind. Quelle: Tilo Wallrodt

Genauso wie im Steigenberger überlegt auch Seelige-Steinhoff, inwieweit er am 18. Mai seine Häuser öffnet. „Nur fünf Prozent der Urlauber kommen aus dem eigenen Land. Wir können nicht mit voller Mannschaft nur fünf Prozent der Gäste betreuen. Wirtschaftlich funktioniert das nicht. Eine Idee wäre, dass wir die Unterbringung in nur einem Haus veranlassen – zum Beispiel im Strandhotel ‚Atlantic‘ in Bansin.“

„Endlich wieder Gastgeber sein“

Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes, freut sich über die Lockerungen in ihrer Branche. „Jetzt haben wir einen konkreten Fahrplan und können das Gastgeberdasein wieder zelebrieren. Wir begrüßen die Schritte, sehen uns alle aber in der Verantwortung, dass die Hygienemaßnahmen auch einhalten werden“, sagt sie. „Unsere Aufgabe ist es, diese Maßnahmen wirklich ernst zu nehmen, denn nur so können wir sicheren Tourismus gewährleisten.“

Freut sich, dass nun wieder Touristen kommen dürfen: TVIU-Vorsitzende Nadine Riethdorf. Quelle: Hannes Ewert

Im ersten Schritt ist sie mit der 60-prozentigen Auslastung der Hotels zufrieden, allerdings wäre es keine Lösung, so über den gesamten Sommer zu kommen. „Vielleicht ist es auch gut, erst mit den 60 Prozent zu üben, um dann mit 100 Prozent wieder voll durchzustarten. Ich sehe den ersten Schritt als Chance für jeden. Mit jedem Gast können wir lernen, mit den neuen Bedingungen umzugehen“, so Nadine Riethdorf.

„Die erste Woche ist eine Chance zum Üben für alle“

Als Chance zum Üben nutzt Frank Römer, Inhaber der Seeklause in Trassenheide, die ersten Lockerungen. „Mit 60 Prozent Auslastung und vollen Kosten überlebt kein Hotel, aber es ist ein erster Schritt“, so Römer. „Wir sind schon vom schlimmsten Fall ausgegangen – einer Wiedereröffnung im September. Zum Glück sind wir jetzt davon weg“, erklärt er.

Er und sein Team sind derzeit noch am Prüfen, ob sie für die Gäste aus MV den Hotelbetrieb wieder hochfahren. „Bei uns waren es im Vorjahr 13 Prozent aus dem eigenen Land. Zum Üben – sowohl für uns als auch für den Gast – ist die eine Woche bestimmt nicht schlecht. In der einen Woche können wir die Resonanz der Gäste testen.“ Die Gastronomie öffnet er zum Wochenende noch nicht. „Es macht noch keinen Sinn, zu öffnen. Es fehlen schlichtweg noch die Touristen. Diesen Effekt hat man auch im Einzelhandel gespürt. Manche haben geöffnet, aber es kamen schlichtweg zu wenig Kunden.“

Prüft noch, ob sich eine Öffnung für MV-Urlauber rechnet: Frank Römer, Inhaber der Seeklause Trassenheide. Quelle: Hannes Ewert

Gastronomen: Die einen öffnen, die anderen warten

Verhalten ist auch die Reaktion unter Gastronomen. „Wir werden die Eröffnung um eine Woche verschieben“, sagt Alexander Birkholz vom Restaurant „Alex“ in Heringsdorf. Am 15. Mai will er mit seiner Crew loslegen. Am Samstag zu öffnen, sei ihm zu riskant. „Am Eröffnungstag läuft es gut, in der Woche danach ist Leerlauf. Ich kann es mir nicht leisten, zu viel Frischware wegzuschmeißen. Deshalb öffnen wir später, um dann die Woche mit Himmelfahrt und Pfingsten mitzunehmen.“ Drei bis vier Tische will er aus dem Restaurant und dem Pavillon nehmen, um die Abstandsregelung einzuhalten. „Die ersten Reservierungen haben wir bereits“, freut sich Birkholz, dass es endlich wieder losgeht.

Kaum erwarten kann es Kerstin Meiering, die wir gestern am Handy in ihrem Restaurant erwischten. „Ich bereite alles vor, damit wir am Samstag wiedereröffnen können. Um 12 Uhr geht es los. Meine Leute wollen arbeiten, die Einheimischen mal wieder essen gehen“, sagt die Gastronomin, die seit gut fünf Jahren das Restaurant „Ingelotte“ in der Bansiner Seestraße betreibt. Am Freitag bekomme sie Ware – Zander, Dorsch. Ihre Speisekarte wird kleiner. „Ich werde noch nicht alle Fischgerichte anbieten.“ Desinfektionsmittel habe sie genug. „Die Abstandsregelung werde ich mit Reserviert-Schildern organisieren. So bleibe ich mit den Tischen flexibel“, sagt Kerstin Meiering, die wie ihre Kollegen Masken tragen will.

Bereiten sich auf die Wiedereröffnung am Samstag im Bansiner Restaurant „Ingelotte“ vor: Kerstin Meiering (l.) und Mitarbeiterin Christiane. Quelle: Henrik Nitzsche

Ein paar Tage später will Claudio Mazzucato sein Restaurant „Da Claudio“ in der Heringsdorfer Friedenstraße eröffnen. „Am 20. Mai geht es los. Ich habe viele Einheimische unter den Stammkunden und weiß, wie wichtig sie sind. Dennoch ist das wirtschaftlich schwierig. Deshalb warte ich noch“, sagt Mazzucato. Sein kleines Restaurant – innen 16 Plätze, außen acht – wird durch die Auflagen mit der Abstandsregelung noch weniger Kapazität haben. „Innen haben acht Gäste Platz, draußen vier“, so der Restaurantbetreiber, dessen Service Mundschutz tragen soll.

Von Hannes Ewert und Henrik Nitzsche