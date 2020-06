Corona: Museum in Buggenhagen legt Sabbatjahr ein

Buggenhagen

Das Till Richter Museum in Buggenhagen bleibt bis zum April 2021 geschlossen. „Wir gönnen uns und der Kunst in unserem Haus eine Pause, um in der nächsten Saison wieder wie gewohnt durchzustarten“, teilt Inhaber und Direktor Dr. Till Richter mit. Als Hauptgrund für diese Entscheidung gibt er die Corona-Pandemie und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken an. Die Auflagen für Museen seien „unsinnigerweise strenger und kostspieliger als die für den Einzelhandel“.

„Wir hatten in Betracht gezogen, das Museum mit reduzierten Ausstellungen und Besuch nur nach Voranmeldung trotz Corona zu öffnen“, so Richter. „Allerdings, nach eingehender Überlegung und Abwägung von Kosten, Nutzen und Risiken aller Involvierten, haben wir uns entschieden, 2020 ein Sabbatical einzulegen, um, hoffentlich, im Jahr 2021 wieder so etwas wie einen Normalzustand zu erreichen.“

Sieben ausgefüllte Ausstellungsjahre

In den zurückliegenden sieben Jahren, so informiert der Direktor, seien im Museum im Buggenhagener Schloss pro Jahr durchschnittlich zehn Ausstellungen mit rund 15 bis 20 Künstlern gezeigt worden. Präsentiert wurde jeweils zeitgenössische Kunst unterschiedlicher Genres. In derselben Weise solle es auch 2021 weitergehen. Geplant seien Ausstellungen unter anderem mit Jay Shinn ( USA), Nino Comba und Massimo Capodieci (beide Italien/ Frankreich), Saskia Boelsums ( Holland), Isabel Borges ( Brasilien) und Jens Haussmann sowie Julius Weiland, Wolfhard Richter und Gerhard Mantz (alle Deutschland).

Das Schloss Buggenhagen im Lassaner Winkel lädt seit 2013 als Kunstmuseum ein. In diesem Jahr zwingt Corona den Inhaber zu einer Pause. Quelle: Tom Schröter

Auch in der Zwischenzeit sei man im Museum nicht untätig. Laut Till Richter wurde in dem früheren Herrenhaus jüngst eine von einem lokalen Schreiner maßgefertigte Museumsbibliothek installiert. „Dort können nun Studenten auf Anfrage Recherche betreiben mit internationalen Kunstbüchern, Katalogen, Enzyklopädien und Standardwerken“, erklärt der Kunsthistoriker. „Der Raum wird außerdem mit hochwertigem Spielzeug und Zeichenutensilien ausgestattet, damit sich ein Elternteil mit ganz kleinen Kindern kreativ zurückziehen kann, während der andere Elternteil in Ruhe das Museum besucht.“

Renovierungsarbeiten im Schloss geplant

Zudem will sich der Eigentümer weiter um den Erhalt des Schlosses an sich kümmern. „Noch dieses Jahr werden wir hunderte von Quadratmetern an Museumswänden renovieren, damit anfangen, die eigene Sammlung zu archivieren, Prozesse und IT Installationen zu streamlinen und Projekte fertigzustellen, die dem Tempus-fugit-Faktor zum Opfer gefallen sind“, verkündet Richter. Außerdem tue es dem Haus gut, mal eine gute Durchsicht zu bekommen.

Till Richter und seine Ehefrau Eugenia danken ihren Besuchern und Freunden für deren Treue in den vergangenen Jahren und freuen sich auf ein Wiedersehen 2021. Und Till Richter betont: „Der Zutritt zum Gelände und zum Haus ist bis zur Wiedereröffnung nicht gestattet. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre, denn wir leben und arbeiten in diesem Haus.“

Von Tom Schröter