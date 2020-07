Corona-Pandemie sorgt für Promi-Reigen in Anklam

Zinnowitz

Trotz Corona-Pandemie plant die Vorpommersche Landesbühne im Juli und August rund 50 Veranstaltungen auf der Insel Usedom, in Anklam und in Wolgast. Dabei wartet das Theater mit Auftritten prominenter Gäste, wie Rainald Grebe, Wladimir Kaminer, Markus Maria Profitlich und Désirée Nick, auf. Und die spielen coronabedingt nun an für sie eher ungewöhnlichen Spielstätten und Orten.

Anklam beispielsweise beschert die Pandemie nun einen wahren Promi-Reigen. Wegen der geltenden Abstandsregelungen habe sich die Vorpommersche Landesbühne Partner gesucht, die größere Räume zur Verfügung stellen als die eigenen Häuser – darunter der Kaiserbädersaal in Heringsdorf sowie die Nikolaikirche Anklam.

Anzeige

Spielstätten : Kirchen und eine Open-Air-Bühne

„Wir haben im Sommer immer hochkarätige Gäste auf der Insel Usedom“, so Martina Krüger von der Vorpommerschen Landesbühne. „Dass diese sich unter Corona-Bedingungen auf Spielstätten wie Kirchen oder eine Open-Air-Bühne oder Orte wie Anklam einlassen, dafür bin ich ihnen wirklich dankbar.“ Am 6. Juli erklärte bereits Gregor Gysi auf der Ostsee-Bühne die Welt von heute.

Weitere OZ+ Artikel

Am 21. Juli gibt Rainald Grebe in der Nikolaikirche Anklam sein Programm „Solo Spezial“ zum Besten. Am 22. Juli ist er zu Gast auf der Ostsee-Bühne Zinnowitz. Der Autor, Dramaturg, Regisseur, Schauspieler, Comedian, Komponist und Liedersänger wurde der breiten Masse vor rund zehn Jahren mit seiner Hymne „ Brandenburg“ ein Begriff und ist nicht zuletzt für seine intellektuellen geistreichen Blödelattacken bekannt.

Zu Gast an der Vorpommerschen Landesbühne: Rainald Grebe mit dem Programm ​„Solo Spezial“ (21. Juli Nikolaikirche Anklam; 22. Juli Ostsee-Bühne Zinnowitz Quelle: Joachim Dette

„Auch die Künstler bemühen sich, etwas Besonderes zu bieten“

Dass viele Künstler in der gängigen Situation wieder auftreten wollen, zeigt auch das Gastspiel von Komiker Markus Maria Profitlich, der am 22., 23. und 24. August in Anklam und Zinnowitz sowie im Kaiserbädersaal in Heringsdorf zu erleben ist und das Beste aus 35 Jahren präsentiert. „Er hat extra für den Auftritt sein Programm geändert und startet nun bei uns mit der Vorpremiere seiner Jubiläums-Tour“, so Krüger. „Das zeigt, dass sich auch die Künstler bemühen, etwas Besonderes zu bieten.“

Zu Gast an der Vorpommerschen Landesbühne: Markus Maria Profitlich ​mit der Vorpremiere "Das Beste aus 35 Jahren – Die Jubiläums-Tour von „Mensch Markus“ (22. August Nikolaikirche Anklam; 23. August Ostsee-Bühne Zinnowitz; 24. August Kaiserbädersaal Heringsdorf) Quelle: Veranstalter

Dasselbe gilt auch für die Vorpommersche Landesbühne, die neben den Gastauftritten diverser Promis auch zahlreiche Theateraufführungen sowie Puppenspiel und fünf Vineta-Livetalks im Programm hat. „Unter den derzeitigen Bedingungen ist das für uns ein extrem hoher Aufwand“, so Krüger. Auch finanziell müssten Künstler und Theater Einbußen in Kauf nehmen. Trotzdem wolle man dem Publikum etwas bieten.

Dazu gehört auch das Gastspiel von Michael Hatzius, der gemeinsam mit seiner Echse am 24., 25. und 26. Juli in Zinnowitz, Anklam und der Wolgaster St.-Petri-Kirche zu Gast ist. Das Publikum ist dabei Teil des „Echsperiments“, bei dem Hatzius diverse weitere Charaktere aus seinem Universum vorstellen wird.

Michael Hatzius , Wladimir Kaminer und Markus Maria Profitlich

„Der Lack bleibt dran!“ ist der Titel der kabarettistischen Lesung von Entertainerin und Schauspielerin Désirée Nick, die am 7., 8. und 9. August in Zinnowitz, Heringsdorf und Anklam auf der Bühne steht. Regelmäßig rechnet sie in ihren Büchern mit der Welt, den Frauen und Männern ab. Nun stellt sie mit über 60 fest: Sechzig ist das neue Vierzig. Bissig, witzig und kontrovers zeigt Nick, wie man sich elegant gegen das Älterwerden entscheidet.

Zu Gast an der Vorpommerschen Landesbühne: Desiree Nick ​„Der Lack bleibt dran“ (7. August, Kaiserbädersaal Heringsdorf; 8. August Ostseebühne Zinnowitz; 9. August Nikolaikirche Anklam) Quelle: Kike Photography

Am 15., 16. und 17. August begibt sich Kabarettist Lothar Bölck, bekannt als Pförtner aus dem „Kanzleramt Pforte D“, der gleichnamigen Polit-Satire des MDR Fernsehens, mit seinem vorläufig letzten Soloprogramm auf Abschiedstournee. Ein letztes Mal wird er die Besucher in Anklam, Zinnowitz und Heringsdorf satirisch durch sein Kanzleramt führen und der Politik den Marsch blasen – und zwar Pfortissimo.

Zu Gast an der Vorpommerschen Landesbühne: Lothar Bölck ​„Pfortissimo – Rest of Pförtner“ (Kabarett, 15. August Nikolaikirche Anklam; 16. August Ostseebühne Zinnowitz; 17. August Kaiserbädersaal Heringsdorf) Quelle: Detlef Schroeder

Den Abschluss des Promi-Reigens macht am 29., 30. und 31. August der Schriftsteller Wladimir Kaminer, der zwei neue Bücher im Gepäck hat – und wie immer eine Menge unveröffentlichter Geschichten. „Tolstois Bart und Tschechows Schuhe“ ist ein unterhaltsamer Streifzug durch die Literatur seiner russischen Heimat. Aktuelle Familiengeschichten gibt es hingegen in „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“.

Zu Gast an der Vorpommerschen Landesbühne: Wladimir Kaminer stellt sein Buch ​„Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“ vor (29. August Ostseebühne Zinnowitz; 30. August Kaiserbädersaal Heringsdorf; 31. August Nikolaikirche Anklam) Quelle: Veranstalter

Termine und Tickets Rainald Grebe „Solo Spezial“: 21. Juli, 19.30 Uhr, Nikolaikirche Anklam; 22. Juli, 19.30 Uhr Ostsee-Bühne Zinnowitz Michael Hatzius und die Echse: 24. Juli, 19.30 Uhr, Ostsee-Bühne Zinnowitz; 25. Juli, 19.30 Uhr Nikolaikirche Anklam; 26. Juli, 19.30 Uhr, St.-Petri-Kirche Wolgast Désirée Nick„Der Lack bleibt dran“: 7. August, 19.30 Uhr, Kaiserbädersaal Heringsdorf; 8. August, 19.30 Uhr, Ostseebühne Zinnowitz; 9. August, 19.30 Uhr, Nikolaikirche Anklam Lothar Bölck„Pfortissimo – Rest of Pförtner“ (Kabarett): 15. August, 19.30 Uhr, Nikolaikirche Anklam; 16. August, 19.30 Uhr, Ostseebühne Zinnowitz; 17. August, 19.30 Uhr, Kaiserbädersaal Heringsdorf Markus Maria Profitlich Das Beste aus 35 Jahren – Die Jubiläums-Tour von „Mensch Markus“: 22. August, 19.30 Uhr, Nikolaikirche Anklam; 23. August, 19.30 Uhr Ostsee-Bühne Zinnowitz; 24. August, 19.30 Uhr, Kaiserbädersaal Heringsdorf Wladimir Kaminer „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“: 29. August, 19.30 Uhr, Ostseebühne Zinnowitz; 30. August, 19.30 Uhr, Kaiserbädersaal Heringsdorf; 31. August, 19.30 Uhr, Nikolaikirche Anklam Karten für alle Veranstaltungensind telefonisch unter 03971/268 88 00 sowie an den Theaterkassen Zinnowitz und Anklam der Vorpommerschen Landesbühne erhältlich. Aufgrund der Corona-Sicherheitsabstände ist die Platzkapazität gering. Weitere Infos: www.vorpommersche-landesbuehne.de

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Büssing