Schrittweise wird der Tourismus im Land unter Auflagen langsam wieder hochgefahren. Bis Pfingsten soll die Öffnung auch für Gäste aus ganz Deutschland gelten. Die Verluste in der Branche sind aber enorm. Das hat auch die Wasserwirtschaft zu spüren bekommen, die stark am Tourismus hängt.

Im OZ-Interview spricht Mirko Saathoff, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom, über Auswirkungen und erfolgte Maßnahmen.

Der Verband versorgt Einheimische und Urlauber mit Trinkwasser. Was bedeutet bislang das Ausbleiben der Touristen für die Wasserwirtschaft?

Das ist eine schwierige Situation. Normalerweise verteilen sich die Wassermengen zu einem Drittel auf die Einheimischen und zu zwei Drittel auf die Urlauber. In Spitzenzeiten im Sommer liegt der Verbrauch am Tag bei rund 18 000 Kubikmeter. Aktuell sind es etwa ein Drittel weniger Mengen, die seit dem 16. März verkauft worden sind. Im März waren es rund 40 000 Kubikmeter weniger. Bis zum 3. Mai lagen wir schon bei einem Minus von 129 000 Kubikmetern. Im Vergleich zu Ostern 2019 waren es 50 Prozent weniger.

Was bedeutet das in Zahlen?

Monatlich fehlten uns bislang etwa 250 000 Euro. Im Worst Case, also sollte es im Sommer keinen Tourismus mehr geben, würden sich mit der Hochrechnung der derzeitigen Durchschnittsmengen unterm Strich die Einnahmeausfälle auf fünf Millionen Euro summieren. Dabei sind schon mögliche Einsparungen betrachtet. Die jetzt vom Land beschlossenen Lockerungen machen allerdings Hoffnung, dass wieder Gäste auf die Insel kommen und der Verbrauch wieder steigt.

Wie steuern Sie dagegen?

Nachdem die Anlagen im vergangenen Jahr auf Hochtouren gelaufen sind, wurden sie jetzt auf ein Minimum heruntergefahren. Sie bleiben selbstverständlich betriebsbereit, um entsprechend bei einer Mehrabnahme wieder reagieren zu können. Das zeichnet sich nun ab. Dies ist aber nur bedingt möglich, da der Zweckverband natürlich sehr anlagenintensiv gestaltet ist und damit die Fixkosten, das sind Vorhaltekosten, 75 Prozent betragen. Das ist durch die Größe der Anlagen bedingt, um die Spitzenlasten abdecken zu können. Derzeit muss Stagnation in Trinkwasserleitungen und Ablagerungen in Abwasserleitungen vorgebeugt werden, aufgrund der geringeren Mengen. Soweit es möglich ist, werden wir die Betriebskosten senken. Geplante Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen werden wir verschieben, wo es geht. Dienstreisen sind abgesagt worden.

Mussten Sie Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken?

Nein. Wir haben keine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, die Arbeit war die ganze Zeit vorhanden und damit nicht die Grundlage für Kurzarbeit gegeben. Die Gruppenaufteilung des Zweckverbandes war eine reine Sicherungsmaßnahme, um Ver- und Entsorgung sicherzustellen. In der Zeit haben sich die Aufgaben teilweise sogar aufgestaut. Aufgrund der Entwicklung der Maßnahmen von Bund und Land und Umsetzung der Arbeitsschutzstandards des Bundesarbeitsministerium im Zweckverband heben wir die Gruppenaufteilung zum 11. Mai teilweise wieder auf. Dann werden alle gewerblichen Kollegen wieder im Einsatz sein, zwar getrennt auf der Insel in Nord und Süd, aber um die aufgelaufenen Tätigkeiten zu bewältigen. Die Verwaltung wird erstmal weiterhin für den Kundenverkehr geschlossen bleiben.

Was ist mit den bereits begonnenen Baumaßnahmen, werden geplante Investitionen auf Eis gelegt?

Begonnene Investitionen des Zweckverbandes, ob allein als Bauherr oder mit den Gemeinden, werden fortgeführt. Das betrifft beispielsweise die Transportleitung zum Reinwasserbehälter in Zinnowitz, die Blumenstraße in Zinnowitz und die Delbrückstraße in Heringsdorf. Geplante Baumaßnahmen werden nach derzeitigem Stand durchgeführt. Sie sind eingestellt, erforderlich und stützen die regionale Bauwirtschaft. Andernfalls würde das zu einem Investitionsstau führen, welcher sich in die nächsten Jahre verlagern würde.

Droht eine Erhöhung der Trink- und Abwassergebühren?

Wir hoffen, dass es nicht zum Worst Case kommt und die Einnahmeausfälle nicht in der Höhe entstehen werden. Hier müssen wir die nächste Zeit beobachten. Natürlich kann es sein, dass sich die nicht gedeckten Kosten in der Anpassung von Gebühren widerspiegeln werden. Wir haben Anträge auf finanzielle Unterstützung beim Land gestellt. Weil der Zweckverband aber eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, kann er nicht auf die Soforthilfe-Maßnahmen des Landes zurückgreifen. Aktuell werden über den Landkreis die Einnahmeausfälle von Ämtern, Gemeinden und Zweckverbänden erfasst.

Von Henrik Nitzsche