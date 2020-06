Corona-Pause macht Ückeritzer Schulhund Bruno zu schaffen

Ückeritz

Jetzt sind Sommerferien und Schulhund Bruno muss kein schlechtes Gewissen mehr haben. Die knapp drei Monate Corona-Schließung der Ostseeschule Ückeritz hatten ihm doch zu schaffen gemacht. Herrchen Philipp Schaffner hatte manchmal das Gefühl, dass Bruno ein schlechtes Gewissen plagt – Schulausweis als Lehrkraft und nicht zur Arbeit gehen. Quasi „blau“ machen. „Ach,“ so der Lehrer, „irgendwie hat ihm das Faulenzen auch gut getan.“

Täglich stand ein kurzes Training an, um nicht alle Regeln zu verlernen, die ein Schulhund braucht: Geduld und Aufmerksamkeit. Nun, Bruno hat das gut bewältigt, denn Herrchen und Frauchen hatten einen idealen Einfall: Ein zweiter Hund musste her, um den geschulten „Pädagogen“ Bruno nicht ganz aus dem Rhythmus zu bringen. So wurde Elli (ein West-Highländer) geholt, die zwar an Größe nicht an den Berner Sennenhund heranreicht, ihn aber doch in Trab hielt. Elli war zwar kein Unterrichtsersatz, aber ein toller Partner, so Schaffner. Seit 2014 ist Bruno bereits Schulhund an der Ostseeschule in Ückeritz.

Von Rainer L. Hein