Wolgast

Die Beteiligung an der Dienstag-Kundgebung in Wolgast samt anschließender Demo ist erneut geschrumpft, 400 Teilnehmer waren es am 22. März. Nach dem Wegfall vieler Coronamaßnahmen war es die erste Demo ohne Maske und ohne Mindestabstand.

Das sofortige Ende sämtlicher Maßnahmen und die Aufhebung der Impfpflicht für das medizinische und pflegende Personal wurde in einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gefordert. Zu Bundeskanzler Olaf Scholz hieß es, wer Frieden wolle, liefere keine Waffen.

Unverständnis wurde über die abnehmende Zahl der protestierenden Menschen trotz vieler Probleme – wie etwa der Spritpreise – geäußert. Daher die Frage aus dem Organisationsteam an die Teilnehmer, ob man die Demos beenden wolle. Die jedoch riefen: „Nein, Widerstand!“

Bevor sich der Demonstrationszug nach 70 Minuten Reden in Bewegung setzte, folgten noch Aufrufe, bei den heimischen Bauern zu kaufen sowie Facebook und WhatsApp zu verlassen.

Von Tilo Wallrodt