Heringsdorf

In den Schwimmbädern ist der Spruch „Still ruht der See“ in aller Munde. Seit Wochen dürfen die Hobby- und Leistungssportler aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen nicht mehr ins Wasser, um zu trainieren. Das kann zu einem großen Problem werden –zum Beispiel für die Grundschüler, die die Technikgrundlagen erlernen, aber auch für ältere Menschen, die sich im Wasser fit halten.

Kinder können Schwimmfähigkeiten nicht erwerben

Anke Radlof von der DRK-Wasserwacht in Anklam kennt das Problem nur zu gut. „Im vergangenen Winter gab es bei uns einen Anfängerschwimmkurs für fünf- bis siebenjährige Kinder. Dieser Schwimmkurs konnte bis heute noch nicht beendet werden. Obwohl wir jetzt gerne schon mit dem dritten Kurs dieser Art angefangen hätten, um den Jüngsten der Gesellschaft das Schwimmen zu lehren. Für die Kinder an der Küste ist so etwas wichtig, gerade im Sommer, wenn sie an den Strand gehen“, sagt sie. Die Vorschulkinder können so bis zum Eintritt in die Schule nicht die grundlegenden Schwimmfähigkeiten bzw. die Wassergewöhnung erwerben, so wie es geplant war. „Wir wissen ja, je früher Kinder im Wasser sicher unterwegs sind, desto besser. Ebenso konnten gestartete Rettungsschwimmerkurse, wie der im September in Greifswald mit großem Zulauf begonnene Kurs, noch nicht beendet werden“, so Radlof.

Anzeige

Die Rettungsschwimmer hoffen, dass sie bald wieder mit dem Training starten können. Quelle: Hannes Ewert

Die Anmeldungen stapeln sich und ein Ende der Corona-Beschränkungen in den Schwimmhallen ist erst mal nicht abzusehen. „Ich mache mir deshalb große Sorgen um die Fitness der Schwimmer. Gleiches gilt ja auch für andere Sportler“, sagt sie. Besonders sorgt sich Anke Radlof um die älteren Schwimmer, denn laut Statistik der Rettungsschwimmer sind es gerade Personen über 60 Jahre, die einen Großteil der Einsätze am Strand verursachen. Seien es Rettungen aus dem Wasser oder kleinere Einsätze auf dem Trockenen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundschüler können Schwimmunterricht nicht nachholen

Eine weitere Gruppe, die von den Schließungen der Schwimmhallen betroffen sind, sind die Grundschüler. In der Zinnowitzer Grundschule lernen die Jungen und Mädchen der 3. Klasse die Grundlagen im ersten Schulhalbjahr. „Schwimmen ist wesentlicher Bestandteil des Sportunterrichts. Ziel ist es, dass sich die Kinder sicher im Wasser bewegen und den Kopf hoch halten können“, berichtet Schulleiterin Kerstin Goetz. In der Theorie hätten die Kinder von August bis Februar am Schwimmunterricht teilgenommen, in der Praxis war Anfang November wegen des Lockdowns Schluss. Sie denkt nicht, dass der Schwimmunterricht nachgeholt werden kann. Immerhin rücken dann wieder andere Kinder nach und die Zinnowitzer Schule teilt sich die Bahn mit den Grundschülern aus Karlshagen. Die Bewegung kam bei den Kinder dennoch nicht zu kurz. Solange wie es möglich war, gab es den normalen Sportunterricht. Jetzt ist ein Großteil der Kinder gar nicht in der Schule. Sobald die Schwimmhalle in Zinnowitz wieder öffnet, wollen die Kinder wieder in die Halle. „Die Kosten für den Schwimmunterricht trägt die Gemeinde“, so Goetz.

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist

André Stegemann, Vorsitzender der Anklamer Peenerobben, bezeichnet die aktuelle Situation als „grottenschlecht“ für alle Sportler. „Sport soll ja das Immunsystem stärken. Und in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist“, erklärt er. Stegemann bedauert, dass aktuell niemand schwimmen gehen kann. „Wir haben Hygienekonzepte vorgelegt, die funktionierten. Das Wasser ist chlorhaltig, es wird regelmäßig desinfiziert und die Übertragung des Virus im Wasser ist somit kaum möglich“, sagt er. Er findet es nicht nur schade, dass Vereine nicht schwimmen gehen können, sondern auch ältere Leute, Reha-Patienten oder Menschen mit Rückenproblemen. „Was jetzt bleibt, ist nur das Spazierengehen und Joggen. Aber nicht jeder möchte joggen gehen, da schwimmen viel gelenkschonender ist“, sagt er. Außerdem würde man beim Schwimmen viel mehr Kalorien verbrennen als beim Joggen.

Ältere Leute vor Corona schützen

Dass Corona eine hoch ansteckende, gefährliche Krankheit ist, will er gar nicht in Abrede stellen. „Die größten Ausbrüche gibt es doch in Altersheimen. Diese Gruppen sollte man auch unbedingt verstärkt schützen. Ich sehe aber auch die Folgen für die jungen Leute –nämlich die sozialen und psychologischen Folgen“, sagt er.

In dieser Jahreszeit halten sich normalerweise die Rettungsschwimmer fit, die im Sommer die Strände der Insel Usedom bewachen und somit für die Sicherheit der Badegäste sorgen. Auch sie müssen sich jetzt alternative Sportmöglichkeiten suchen, um fit zu bleiben. „Üblicherweise trainieren die Rettungsschwimmer einmal wöchentlich an den Standorten Anklam, Greifswald und auf der Insel Usedom“, so Franziska Krause, Pressesprecherin des Deutschen Roten Kreuzes in Anklam.

Von Hannes Ewert