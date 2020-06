Corona-Regeln werden missachtet: Auf Usedom kehrt der Leichtsinn ein

Zinnowitz

Große Aufregung: Dass Hotels und Ferienanlagen ab Montag wieder alle ihre Betten vermieten dürfen – und nicht nur 60 Prozent wie seit 25. Mai vorgeschrieben – bereitet vielen Menschen auf Usedom Sorgen. Wenn die Urlaubsinsel immer voller wird, ist da nicht ein Corona-Ausbruch programmiert, fragen sich viele.

Der Wegfall der Quote ist dabei gar nicht das Problem. Für private Vermieter galt sie ohnehin nicht – und die halten immerhin die Hälfte aller Unterkünfte auf Usedom vor. Die Insel ist also trotz Hotel-Beschränkung bereits bestens gebucht. Es wurde zuletzt einfach eben auch noch die letzte Ferienwohnung genutzt – oder von mehr Leuten bewohnt als üblich.

Enge Begegnungen am Strand

Deshalb ist es jetzt vor allem wichtig, dass Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Das ist auch in der Saison möglich, wurde allerdings in den vergangenen Tagen immer weniger beherzigt. Da kommen sich Urlauber am engen Strandabgang sehr nahe, da hat ein Kellner die Maske beim Servieren lässig unter dem Kinn und der Hotelier begrüßt den Stammgast mit Umarmung. Alles in dieser Woche selbst gesehen.

Gerade jetzt, da der Sommer richtig startet, ist es allerdings wichtig, nicht leichtsinnig zu werden. Es schadet daher nicht, auch mal einen Fremden freundlich, aber bestimmt daran zu erinnern. Zum Schutz von Einheimischen und Urlaubern – und um einen erneuten Corona-Shutdown zu verhindern.

Von Alexander Loew