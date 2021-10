Corona: Schulen in Vorpommern-Greifswald sollen Aufgaben des Gesundheitsamtes übernehmen

Greifswald/Wolgast

Da blieb Schulleiterinnen und Schulleitern doch glatt die Spucke weg, was sie am Freitag in einer Mail des Landkreises lasen, die gegen 13 Uhr in ihrem Postfach eingegangen war. Darin teilte ihnen Sozialdezernentin Karina Kaiser mit, dass Schulen künftig bei Corona-Infektionen von Schülern die Aufgabe hätten, die Kontaktnachverfolgung selbst in die Hand zu nehmen und die Eltern zu informieren. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Inzwischen ist das SARS-CoV-2-Virus im privaten und auch im beruflichen Umfeld zur Normalität geworden. Diese Normalität wollen wir auch in die Kontaktnachverfolgung transportieren. Der Positivfall und die Kontaktpersonen im privaten Umfeld sind bereits durch die Allgemeinverfügung des Landkreises vom 30.09.2021 verpflichtet, sich selbstständig abzusondern. Diese Handlungsanweisung wollen wir auch für die Einrichtungen (gemeint sind die Schulen, die Red.) umsetzen.

Ab sofort wird die Kontaktaufnahme der Eltern über den Verteiler der Einrichtungen erfolgen. Die Anordnung zur Absonderung und weitere Maßnahmen, wie die Anmeldung zur Testung, Verkürzungen trifft weiterhin das Gesundheitsamt. Diese Maßnahmen werden entsprechend mit der Einrichtung kommuniziert. Es erfolgt zukünftig jedoch keine separate Kontaktaufnahme der Eltern durch das Gesundheitsamt.“ Informationen durch die Behörde würden künftig den Schulen zugesandt, die sie dann den Eltern weiterleiten können.

Der Widerspruch erfolgte prompt

Für etliche Schulleiter von Gymnasien, aber auch Regional- und Grundschulen im Landkreis ist ein solches Vorgehen völlig inakzeptabel. Dazu gehört auch der Leiter des Wolgaster Runge-Gymnasiums, Karl-Uwe Roggow. So wie er selbst, widersprachen weitere Schulleiter – auch aus Greifswald – dem Schreiben umgehend mit mehreren Argumenten. Zuallererst führten sie an, dass es keinerlei rechtliche Grundlage gebe, auf der sie durch den Kreis zur Kontaktnachverfolgung im privaten Bereich verpflichtet werden können. Zum anderen sei es ganz bestimmt nicht Aufgabe der Schule – die soll nämlich Wissen vermitteln.

Und: Es habe einfach keine Rück- bzw. Absprache mit den Schulen gegeben, meint auch die Leiterin der Grundschule Heringsdorf, Grit Vehreschild. Daher wundert es nicht, dass die Empfänger der Post von Überrumpeln und Wegdelegieren von Aufgaben durch das Gesundheitsamt sprechen. „Schulen halten außerdem keine Mailadressen von Eltern vor. Das müsste doch bekannt sein“, schreibt Roggow. Es sei schon schwer genug, Eltern davon zu überzeugen, für Notfälle eine Handynummer in der Schule zu hinterlegen.

Eltern informieren sich schneller als Gesundheitsamt

Dem Ganzen die sprichwörtliche Krone setzte aber folgender Satz in der Mail des Landkreises auf: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Informationsweitergabe über Elterngruppen schneller erfolgt als die Verteilung durch das Gesundheitsamt.“ Das klingt nicht nur für Schulleitungen ein wenig nach dem Eingeständnis des Versagens bei der Informationsweitergabe. „Wo der Kreis Recht hat, hat er Recht“, hieß es aus mehreren Schulen von der Insel Usedom und aus Greifswald.

Karina Kaiser, Beigeordnete im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Quelle: Petra Hase

Sozialdezernentin Karina Kaiser erklärt, „die Informationen an die Schulen im Landkreis über die aktuellen Regelungen im Bereich der Kontaktnachverfolgung sowie die jeweiligen festen Ansprechpartner wurden in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt erarbeitet.“ Die Praxis habe in den letzten Wochen gezeigt, dass die Informationen zum Fallgeschehen in Schulen direkt in den Schulen gebündelt wurden. So sei es sehr oft Praxis, dass bereits mit Bekanntwerden eines Positivfalls alle Eltern über WhatsApp-Gruppen bzw. andere Verteiler der Schule unterrichtet werden. „Mit diesem Schreiben war es Anliegen des Landkreises, die bisher oftmals aus zwei verschiedenen Richtungen erfolgten Informationen – Schule und Gesundheitsamt – zu bündeln. Wir wollen damit mögliche Verunsicherungen insbesondere bei den Eltern ausräumen“, erklärt Kaiser.

Landkreis relativiert Inhalt der Mail

Die Kritik der Schulen habe sie aber zum Anlass genommen, „uns im Hause nochmals dazu abzustimmen. So wird das Gesundheitsamt gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt Informationen für die Schulen geben, um die noch bestehenden Fragen und Unsicherheiten auszuräumen. Jede Schule bzw. Schulleitung kann sich gerne an den Landkreis wenden“, versichert sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Leiter der Ostseeschule Ückeritz, Peter Biedenweg. Quelle: Cornelia Meerkatz

Für Peter Biedenweg, Leiter der Ückeritzer Ostseeschule, ist damit die Geschichte aus der Welt geräumt. „Wir arbeiten bei positiven Corona-Fällen also wie bisher und übernehmen keine zusätzlichen Aufgaben in der Kontaktnachverfolgung“, sagt er und sieht es einfach als Missverständnis an. „Wir ersparen uns aber viel Aufregung, wenn zuerst miteinander gesprochen wird, ehe eine Mail über den Äther geht. Das sollte beim nächsten Mal beherzigt werden“, empfiehlt er Richtung Kreisverwaltung.

Von Cornelia Meerkatz