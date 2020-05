Corona: Sparkasse Vorpommern hilft erneut Vereinen der Region

Wolgast

Strahlende Gesichter in dieser Woche in Wolgast beim Ruderverein und beim Kuttersegelclub Blau-Weiß. Die Gebietsleiterin Ostvorpommern der Sparkasse Vorpommern, Daniela Ehresmann, besuchte beide Vereine und kam nicht mit leeren Händen: Sie hatte Mittel aus dem PS-Lotterie-Sparen dabei, denn seit Jahren wird von jedem verkauften Los ein Zweckertrag zur Unterstützung der Vereine in der Region gespendet.

Hartmut Rütz, der Vereinsvorsitzende der Ruderer, blickte völlig überrascht zweimal auf den mitgebrachten symbolischen Scheck, ehe sich dann ein zufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht breitmachte. 4000 Euro erhält der Verein für neue Küchenmöbel, die dann im sanierten Vereinsgebäude stehen sollen. Dank der Unterstützung durch die Stadt Wolgast und verschiedener Fördertöpfe des Landes und des Sportbundes war es möglich geworden, 2016 mit der abschnittsweisen Sanierung des Vereinsgebäudes und der Bootshalle zu beginnen.

Ruderclub saniert sein marodes Vereinshaus

„Das war auch dringend notwendig, denn die vergangenen vier Jahrzehnte ist hier so gut wie nichts gemacht worden“, bestätigt Thomas Beier, der die Kinder trainiert. 120 Mitglieder zählt der Wolgaster Ruderverein, davon 25 Kinder. Er hofft, dass mit den optimalen Bedingungen, die durch die Sanierung entstanden sind, weitere Mädchen und Jungen den Weg in den Ruderverein finden.

Normalerweise lädt die Sparkasse Vorpommern die Vereine, die Mittel aus dem PS-Zweckertrag erhalten, in die Sparkasse zur Übergabe ein. Da das wegen Corona nicht möglich ist, musste mit der Tradition dieses Mal gebrochen werden. Sowohl beim Ruder- als auch beim Kuttersegelverein verkündete Daniela Ehresmann auf der Wiese an der Spitzenhörnbucht unter Einhaltung des Mindestabstandes, wie hoch die Zuwendung ist.

Zwei Optimisten für die Kuttersegler

Die Kuttersegler freuen sich nun über 3000 Euro. Wie Vereinsvorsitzender René Oestreich und sein 1. Stellvertreter Uwe Seiffert sagten, werde das Geld zum Kauf zweier neuer Boote der Optimisten-Klasse verwendet, mit denen die Kinder trainieren. Der Club, der sich 1990 gründete, zählt 92 Mitglieder, davon 30 Kinder. „Wir haben hier in den vergangenen sieben Jahren alles neu gemacht, wobei wir durch Steffen Ostmann von der Stadt ganz viel Hilfe erhielten. Wir sehen das als große Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Arbeit“, sagt Oestreich.

Der Vereinsvorsitzende des Kuttersegelclubs Blau-Weiß Wolgast, René Oestreich (r.) und sein 1. Stellvertreter Uwe Seiffert freuen sich mit Daniela Ehresmann über eine Zuwendung von 3000 Euro. Quelle: Cornelia Meerkatz

„21 750 Euro können wir dieses Mal verteilen. Danke an unsere PS-Lotterie-Sparer, die das möglich machen.“, sagt Gebietsleiterin Daniela Ehresmann. „Unsere Vereine haben sich wieder tolle Projekte vorgenommen. Damit werden sie gut vorbereitet sein, wenn wir wieder zu etwas mehr Normalität zurückkehren“, sagte sie erfreut.

Geld für weitere acht Vereine

Über Mittel aus dem PS-Zweckertrag dürfen sich auch folgende Vereine freuen: Freizeitsportverein Karlshagen: 2500 Euro für Sportgeräte/Tischtennisplatten, Förderverein der Lindenschule Ducherow: 2000 Euro für Instrument (E-Piano), Sportverein Motor Wolgast 1949: 2000 Euro für Sonnenblenden für den Schach-Trainingsraum, Sport- und Spielverein Spantekow: 2000 Euro für Kleintore/Ballfangnetze, Sportschützenverein Wolgast 1990: 2000 Euro für die Sanierung des Kleinkaliberschießstandes, Sportboothafenverein Sturmvogel Spandowerhagen Wieck: 1500 Euro für den Neuaufbau eines Vereinsbootes und die Anschaffung eines Motors, Vorpommerscher Schützenverein Anklam: 1500 Euro für Ausrüstungsgegenstände, Zucht-, Reit- und Fahrverein Wusterhusen: 1250 Euro für einen Hindernisparcour.

Insgesamt konnte die Sparkasse Vorpommern fast 84 000 Euro aus dem PS-Zweckertrag des zweiten Halbjahres 2019 an Vereine in ihrem Geschäftsgebiet übergeben. Die Mittel werden nach der Anzahl der in den einzelnen Gebietsdirektionen verkauften PS-Lose verteilt. „Je mehr Lose wir verkaufen, desto mehr Geld fließt in unsere Region zurück.“, ergänzt Daniela Ehresmann. Übrigens: PS-Lose kaufen geht auch online unter https://www.spk-vorpommern.de/ps-lose

Von Cornelia Meerkatz